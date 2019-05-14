Женя Медведева коротко охарактеризовала Алину Загитову. И этому фигуристка учится у олимпийской чемпионки

Известная российская фигуристка 19-летняя Евгения Медведева коротко охарактеризовала Алину Загитову, ставшую победительницей Олимпиады-2018. По мнению Жени, про Алину можно сказать: "Работяга". И Медведева призналась, что этому она у Загитовой учится.

Евгения Медведева неоднократно рассказывала, какая трудолюбивая Алина Загитова. "Алина Загитова одним словом? Работяга", – ответила Медведева на вопрос Youtube-канала "Макарена".

По оценке Жени, Лиза Туктамышева - веселая, "не парится по пустякам".

Девушки - Загитова и Медведева - тренировались в группе Этери Тутберидзе. Олимпийское "золото" выиграла Алина. Жене досталось "серебро". И она ушла от Тутберидзе. Год был для Евгении переломным. Она не унывает.

Важные соревнования - чемпионат мира - выиграла Алина Загитова. 19 мая ей исполнится 17 лет.