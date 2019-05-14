Бойфренд Елизаветы Туктамышевой опубликовал фото фигуристки в бикини. 22-летняя Туктамышева в последнее время удивляет поклонников фигурного катания неожиданными номерами с раздеванием на льду.

Фигуристка Алина Загитова устроила фотосессию в купальнике на египетском пляже

И фото смелые выкладывает. А теперь возлюбленный Лизы фигурист Андрей Лазуткин решил поделиться, в каком виде сфотографировал девушку. Судя по фото, пара сейчас отдыхает. Туктамышева снята в черном бикини около пальм и океана.

Фигуристка не смущается показывать своё спортивное тело. Не боится она и обсуждать некоторые очень личные моменты жизни. Недавно девушка рассуждала о практике воздержания от секса перед тренировками и стартами, а также говорила о том, сколько нужно заниматься сексом для здоровья молодой девушке, - сообщает teleprogramma.pro.

Как принято, в сети принялись обсуждать фото Лизы в бикини. "А у Лизы на странице есть твои откровенные фотки??? А то не честно как-то !!!", - обратились к Андрею.