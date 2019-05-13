Артис Аболс: «Спортсмены сборной Латвии – ребята упорные!»

Хоккей – игра непредсказуемая! И с этим трудно поспорить. Сборная Латвии находится как на «качелях» - победа, потеря. В Братиславе латвийские хоккеисты встречались с конкурентами за попадание в четвертьфинал – сборной Швейцарии. Латвийские спортсмены стояли до последнего! Даже тогда, когда нападающий Родриго Аболс получил серьезную травму.

Сборная Латвии уступила сопернику, но сделала это действительно достойно: латвийским игрокам удалось выстоять втроем против пятерых игроков сборной Швейцарии в конце второго и начале третьего периода. Увы, Латвия уступила сопернику 1:3.

Более того, нападающий сборной Латвии Родриго Аболс получил серьезную травму и вынужден будет покинуть ЧМ.

В Братиславе Родриго Аболс играл в одном звене с Теодором Блюгерсом и Рудольфом Балцерсом. Это ведущее звено на ЧМ-2019.

Что сейчас происходит в сборной Латвии? Ситуацию прокомментировал тренер сборной Артис Аболс.

«Да, Родриго получил травму. Уже сегодня он отправится в Латвию. У него уже была травма именно на этом пальце! Был перелом, стояла пластина. И случилось это в августе. Еще и года не прошло, а ему опять «повезло»: в том же самом месте. И опять перелом и пластина разлетелась. Конечно, приятного мало. Но это же хоккей!.. Серьезная игра. Естественно, что будут и травмы. Но что делать?.. Могу сказать, что произошла замена. Сейчас будет играть Марис Бичевскис. За сборную Латвии Марис выступал на двух чемпионатах мира – в 2016 и 2017 годах. То, что наши ребята реально бились вчера и выстояли – факт. Да, мы проиграли. Но очень достойно. Я горжусь нашими спортсменами. Ребята очень упорные. Более того, наши спортсмены сконцентрировались и разозлились. Они готовы к играм. Впереди еще пять матчей. Ближайший матч состоится завтра. Сборная Латвии сыграет против Италии».