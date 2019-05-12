«Зенит» показал чемпионскую игру и заслуженно победил ЦСКА со счетом 3:1

Сегодня, 12 мая на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоялся поединок, в котором «Зенит» сыграл с ЦСКА. Арбитр матча Евгений Турбин (Дмитров, Московская область)

«Зенит» с 58 очками занимает первое место в РПЛ. Петербуржцы уже стали чемпионами, за три тура до конца опередив ближайшего преследователя «Локомотив», на 6 очков и по результатам личных встреч.

Безусловно, сейчас эмоции у игроков зашкаливают, и это может как пойти на пользу клубу, так и ему навредить. В любом случае, на игру с ЦСКА «Зениту» настраиваться не придется. Это принципиальный соперник, с которым питерцы всегда играют с хорошим настроением и желанием, а потому сомневаться настрое коллектив из Санкт-Петербурга на команду Ганчаренко не приходится.

Игра началась с борьбы за центр поля, темп пока средний. Именно в поединках с питерским «Зенитом» «армейцы» фолят наиболее часто. Что-то мне подсказывает, что нас ждет вновь грубый футбол и вот уже Бийол получает жёлтую карточку за нападение на голкипера Лунёва.

В чемпионате России «Зенит» не проигрывает на протяжении десяти матчей – семь побед и три ничьи. За этот период петербуржцы забили 23 гола (лучший показатель в весеннем отрезке РПЛ) и пропустили 9 мячей (второй результат в чемпионате). Ещё одну желтую карточку получает армеец Ахметов, нанёс сильный удар по ноге зенитовцу Два подряд угловых подали армейцы, без результата, игроки ЦСКА ведут позиционные атаки

ЦСКА слабо играет в последних матчах: за пять туров команда записала на свой счет одну победу, две ничьи и два поражения. За этот период «армейцам» удалось обыграть только аутсайдера чемпионата «Анжи» (2:0), но сейчас на кону попадание в Лигу Чемпионов.

На 19 мин. Азмун промахнулся по мячу у ворот Акинфеева, судьбу матча решат нюансы и использование открытых зон, не чувствуется, что играет уже чемпион и коллектив, который борется за место в еврокубках

Фернандес наступил на ногу Жиркову, когда тот под него подкатился на левом фланге. Вполне мог получить травму здесь Юрий. Пока он за пределами поля. Игра постепенно переходит от жесткой индивидуальной борьбы к чистого рода грубости, не хочется верить, что цель нанесения преднамеренных травм

На 31 мин. Обляков в суматохе у ворот забивает гол -0:1: Марио Фернандес выполнил прострел в штрафную "Зенита" низом. Шатов в центре не успевает за Иваном, который наносит невероятный по траектории выстрел, и мяч "ложится" точно под перекладину Лунёв не выручает. Завалил Влашич на газон Ракицкого. Тут же завязалась потасовка на половине поля питерской команды, и по результатам эпизода футболисты, участвующие в эпизоде получили по желтой карточке. Не так много остается играть командам в первом тайме. Напряжение у нас, конечно же, невероятно велико. По другому просто и быть не могло. На 38 мин при проведении комбинации Себастьян Дриусси нанес точный удар в нижний угол ворот и счет становится 1:1.

Завершился 1-й тайм. Во 2-ом тайме армейцам нужно менять игру, с 45 очками они занимает пятаю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко борется за попадание в Лигу чемпионов ,теперь уже в лучшем случае с 3-его места через квалификационные игры– отставание «армейцев» от второй строчки составляет семь очков и уже 9 желтых карточек после 1-го тайма.

Игра началась с грубой игры Чалова против Ракицкого, теперь по ноге получил Оздоев. По стадиону обьявили, что на стадионе присутствует 61 500 зрителей. Много свободных зон появилось у «Зенита», а на 58 мин Азмун ушел в отрыв, но упустил возможность увеличить счет

Заменили Азмуна на Ригони и на 62 мин. именно Ригони забивает гол и зенитовцы повели 2:1: Подача в штрафную на Дзюбу, который сбрасывает сферу Ригони, и тот в касание ударом низом прошивает Акинфеева. Вот это да!

Дриусси ворвался в штрафную ЦСКА, после чего нанес удар по воротам. Мяч прилетел в правую штангу и отскочил к Жиркову, который отправлял сферу в сторону ворот из офсайда, но все равно не попал в цель! Всего каких-то 4 метра было до рамки Акинфеева! На 86 мин. Барриус вытащил атаку зенитовцев на половину армейцев и Дриусси точным ударом направляет в ворота, счет становится 3:1

ЦСКА теряет очки и им остаётся только зацепиться за Лигу Европы, причем только через квалификационные игры.