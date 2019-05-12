Родриго Аболс: У России золотой состав и сильнейшая команда

Сборная Латвии встречалась с австрийцами в первом матче на ЧМ по хоккею в Словакии. Итог: латвийские хоккеисты забросили пять шайб сборной Австрии.

Сборная Австрии открыла счет на 15-й минуте. Латвийская команда не растерялась и тут же отыгралась.

Второй период закончился без голов. А в третьем периоде латвийские спортсмены показали потрясающий профессионализм: забили четыре шайбы в ворота соперников. Об этом матче и немного об эмоциях рассказал специально для «Аргументы Недели» тренер Артис Аболс и латвийский хоккейный нападающий Родриго Аболс.

- Артис, вы довольны сегодняшней игрой?

- Вполне. Считаю, что наши ребята хорошо подготовились к ЧМ. Многое зависит не только от спортсменов, но и от тренера. Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли создал сильную команду. Конечно, счет 5:2 – это большая победа латвийской сборной. Поволноваться пришлось, эмоции захлестывали!

- Артис, вы только вчера говорили, что самое главное – не звездный состав на «бумаге», а реальный матч.

- Думаю, что это правильно. Конечно, звездный состав, как вы говорите, на «бумаге» важен, но существует же цель, упорство, желание победить. Хоккей – серьезная, но непредсказуемая игра. Глупо давать прогнозы. Я видел сегодня наших ребят на льду. Видел, как фантастически они хотели эту победу. Они ее получили. Молодцы!

- Как вы поощрили своих спортсменов?

- Пока рано почивать на лаврах. Ребята отдохнули немного и уже сели на велотренажеры. Потом пойдут спать. Завтра второй тур. Наша сборная сыграет против швейцарцев. А это сильные ребята. Швейцарцы в первом туре показали себя отлично: победили сборную Италии со счетом 9:0. О следующей игре надо думать, а не расслабляться!

Родриго Аболс, латвийский нападающий.

- Родриго, вы забили австрийцам третий гол. Скажите честно, чувствуете себя победителем?

- Хоккей – моя жизнь. Когда я забиваю голы, то совершенно не думаю о наградах. Я хочу, чтобы мою команду знали и уважали за профессионализм. Думаю, что это главное. Хоккей – командная игра. Шайбы в ворота австрийцев забросили Рудольф Балцерс, Лаурис Дарзиньш, Гинт Мейя и Роналд Кениньш. У нас сильные ребята и победу мы заслужили.

- Родриго, может мне показалось (я смотрела матч в прямом эфире), но у вас чуть дело до драки не дошло с соперниками. Не лично у вас, а у команды.

- Нет. Никакой драки и быть не может. Зачем нам дисквалификация? Конечно, австрийцы расстроились. Возможно, они несколько эмоционально высказывали это.

- Родриго, впереди у вас игра со сборной Россией. Состав там золотой. Вы думаете о предстоящих матчах?

- Нет, я не думаю о том, как буду играть со сборной Россией. Я понимаю, что там золотой состав и сильнейшая команда. И что теперь? Не выходить на лед? Я верю в свои силы. Я верю своим ребятам. Мы – команда! Нужно сконцентрироваться и слушать тренера. Тогда все будет отлично!

- Благодарю за разговор. Удачи и ангела-хранителя!

- Спасибо.