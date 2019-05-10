В первом матче ЧМ-2019 по хоккею сборная России "громит" Норвегию 5:0
10 мая 2019, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]
В первом матче Чемпионата мира по хоккею 2019 года, который в настоящий момент проходит в Словакии, российская команда громит сборную Норвегии. К настоящему моменту на счету команды РФ уже пять шайб.
На первый перерыв российская команда ушла со счетом 2:0. Второй период матча был завершен со счетом 4:0 в пользу сборной России. В начале третьей двадцатиминутки Никита Гусев оказался один с шайбой на убойной позиции и отправил ее в ворота соперника, вследствие чего счет составил 5:0.
В настоящий момент сохраняется главная интрига игры – сколько еще шайб команде из России удастся забросить в ворота Норвегии.