В первом матче Чемпионата мира по хоккею 2019 года, который в настоящий момент проходит в Словакии, российская команда громит сборную Норвегии. К настоящему моменту на счету команды РФ уже пять шайб.

На первый перерыв российская команда ушла со счетом 2:0. Второй период матча был завершен со счетом 4:0 в пользу сборной России. В начале третьей двадцатиминутки Никита Гусев оказался один с шайбой на убойной позиции и отправил ее в ворота соперника, вследствие чего счет составил 5:0.

В настоящий момент сохраняется главная интрига игры – сколько еще шайб команде из России удастся забросить в ворота Норвегии.