В суде постановили уничтожить стул, которым ударили Пака

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин ударил в кафе главу Минпромторга Дениса Пака.

"Вещественное доказательство, стул - подлежит уничтожению", - передаёт слова судьи "Интерфакс".

Денис Пак рассказывал, что на замечание футболистам вести себя корректно, к нему подошёл Александр Кокорин и ударил его стулом по голове.

Ранее сообщалось, что суд приговорил полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к 1,5 годам колонии общего режима, нападающему "Зенита" Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину обвинение назначило 1,6 года колонии общего режима.