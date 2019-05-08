Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и соучастников конфликта виновными в умышленном нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

"Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", - сообщили в суде РИА Новости.

Согласно приговору, зачитываемом в зале суда, прокурор требует для Кокорина и Мамаева полтора года колонии общего режима.

Соучастникам конфликта Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому обвинение просит дать год и пять месяцев колонии общего режима.