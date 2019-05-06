В понедельник в суде прокурор запросит наказание для Кокорина и Мамаева

В понедельник, 6 мая, Пресненский суд Москвы проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судебное заседание назначено на 12 часов дня по московскому времени.

В ходе прений прокурор Светлана Тарасова запросит наказание для всех участников конфликта, который произошёл в кафе и во время избиения водителя одной из ведущих Первого канала, - сообщает РИА Новости.

Отмечается, что до этого в суде адвокаты соучастников конфликта Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого представят доказательства в их защиту.

Напомним, что согласно обвинительному заключению Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.