Успех золотого похода «Зенита» в сезоне 2018-19г.г

Мне кажется, что футбол мы любим совершенно иначе, чем хоккей — более трепетной, уязвленной и терпкой любовью. Хоккей мы любим из благодарности за то, что быстро и даже неожиданно для себя достигли в нем успехов. Футбол остается прекрасным и недостижимым, как первая любовь, как сны и надежды юности.

Не сказывается ли в нашей всенародной любви к футболу та, ещё пушкинско — лермонтовская мечта по югу, которая объединяет всех северян, даже немца Гете и англичанина Байрона? Не есть ли тяга к футболу — массовый, демократический вариант этого романтического томления?

Но сегодня говорим только о новом чемпионе России. В этом золотом сезоне в питерский клуб наконец-то пришёл российский тренер — Сергей Богданович Семак, пятикратный чемпион России в составе трёх клубов, много поигравший в различных клубах (ЦСКА, «ПСЖ», «Москва»,»Рубин» и «Зенит»), поведавший много футбольных коллизий, обладающий удивительным даром найти подход к разным по характеру, стилю поведения игрокам, знанием их психологии. Это заметил ещё и Лучано Спаллети, поскольку именно после завершения игровой карьеры Сергей пополнил тренерский штаб итальянца

Семак оказался в сложной ситуации, предыдущие тренеры-легионеры серьёзной селекционной работы не проводили, средств затрачено много, а набранные игроки никак между собой не взаимосвязаны,это были буквально случайно набранные спортсмены. Надо открыто сказать: сейчас весь наш футбол выглядит неубедительно налицо снижение качества игры. Клубы стремятся играть попроще, акцентируют свои действия на обороне.. Таким становится наш чемпионат. Сейчас уровень игроков в клубах РПЛ снизился, и скоро, полагаю, уровень турнира достигнет уровня всего нашего футбола, в котором в зоне «Восток» ПФЛ, географически представляющем чуть ли не половину страны, играет шесть клубов.

Расставшись с полузащитником Леандро Паредесом, «сине-бело-голубые» получили широкие возможности для покупки новичков. Успех «Зенита», определённо, связан с отличной работой на трансферном рынке.

«Зенит» не оглушает всех соперников подряд, но выиграл чемпионат России благодаря троим новичкам – Ярославу Ракицкому, Вильмару Барриосу и Сердару Азмуну при мощной поддержке Дзюбы. Они только пришли и очень хотят показать себя. В результате «Зенит» перестал терять очки там, где их теряют конкуренты. Прежде всего, блеснул нападающий Сердар Азмун. Иранский нападающий стал свежей кровью атаки петербуржцев, поучаствовав во всех девяти последних голах команды. Главное, чтобы наше футбольное болото не засосало этих футболистов, и они не опустились до нашего уровня, как это происходит с большинством новых игроков.

Периодами «Зенит» в 1-ом тайме только просыпался, играл очень медленно, не оказывал должного давления на соперника, слабо использовал фланги, допускал большое количество брака и только после того как пропустят гол, полностью потеряют контроль над игрой -начинают исправлять положение и не всегда это получается, перевернуть ход противостояния куда трудней, чем сразу взять нужный ритм темпа Иногда .петербуржцам удавалось во 2-ом тайме быстрее двигаться, владеть преимуществом, давить на соперника и вынуждать его ошибаться. До весеннего ренессанса чемпионской игру «Зенита» не назовешь, «Зенит» провёл очень нестабильный сезон, зачастую в отдельно взятом матче выглядел неровно до перерыва и после, и даже на более незначительных отрезках. Стабильность - показатель класса, а его не было , зенитовцы восстанавливали свои кондиции постепенно от «Урала» и до « Краснодара» далее везде. Даже европейские сайты назвали матч «Краснодар» - «Зенит» — футболом красоты и страсти, признаться, ничего похожего в чемпионате России в этом сезоне увидеть не доводилось. Однако что такое зрелищность игры? Это ведь не только россыпь ударов или каскад финтов, но и организация игры и психологическая готовность команды

Одним из углов преткновения , над которым работал Семак— игра с мячом (прием,обработка,эффективная передача), а главное игра без мяча, игроки стоят на месте, они не открываются в свободные зоны, не ищут перспективные направления, при потерях мяча не борется за его возврат, теряются под плотным прессингом, потери снаряда происходят из-за низкой быстроты принятия решения, пока игрок поймет, что надо делать, мяч у него уже отобрали т.е. Не хватает динамизма, скорости.А без этих составляющих нет современного футбола Атаки проходят с обилием разрезающих передач, что требует чтения игры и реакции на опережение. Команды топ-уровня отказываются от длинных забросов в штрафную соперника из-за боязни потерять мяч, причем даже при плотном прессинге при выходе из обороны, классные команды дорожат мячом и потеря его расценивается как девиантное(уклоняющиеся от нормы) положение, а в «Зените» из-за названных проблем на осеннем отрезке это превратилось в тактику игры, ,а ведь именно качество движения — самое важное в футболе, его постоянные потери разваливают атаки - остаются стандарты, удача, ошибка соперника и правильное судейство.

Разыгрался Ракицкий , если в предыдущих матчах не всегда отличался надежностью, то сейчас от него ни разу никто не убежал. А какие диагонали вырезал?! забил красивых 3 гола со штрафных Он не сразу раскочегарился, но затем был очень полезен - и вверху, и внизу. Постоянно боролся за мяч, хорошо укрывал его корпусом.

В Оздоева Семак поверил, дал шанс - и парень не подвел. В каждом матче пашет, бьется, доказывает, что достоин выходить в основе. В центре поля Оздоев смотрится точно поинтереснее легионеров — Маркизио,,Эрнани...

Петербургская футбольная публика чрезвычайно взыскательна. Её благосклонность не каждому дано завоевать, особенно чужеземцу. Иранскому нападающему Азмуну это уже удалось, причём в кратчайшие сроки.За четыре тура в «Зените» Азмун забил столько же, сколько за весь первый круг в Казани.

Понятно, что Азмун имел неоспоримое преимущество над знаменитым предшественником. Даже два. Во-первых, он полностью адаптирован к специфике российской лиги – других в его жизни, по сути, ещё не было. А во-вторых, на него не поглядывали исподлобья «борцы за равноправие трудящихся». Очевидно, что в «Зените» есть люди, зарабатывающие больше. В том числе и поэтому иранца радушнее приняли и быстрее признали за своего. А Азмун безотлагательно начал приносить команде пользу и тем самым ускорил собственную адаптацию в новом коллективе.

На первый взгляд, голевой всплеск Азмуна легко объясним: ещё Курбан Бердыев увидел в Азмуне удивительный талант нападающего, помогал в его развитии, а в «Зените» Сердар впервые в жизни оказался в команде с атакующей философией («Рубин» с «Ростовом» к этой категории при всём желании не отнесёшь) и более квалифицированными партнёрами. Возможно, это эффект новизны, когда всё в новинку и в кайф. Возможно, результат дополнительной работы над собой. А скорее всего, и то, и другое, и третье в комплексе. Третье – комфортные условия для самореализации – имею в виду игровую архитектуру современного «Зенита». Умению Азмуна встретиться с мячом в идеальной для удара позиции можно только позавидовать. Над завершением ещё надо работать.

Отдельные слова благодарности любимцу питерских болельщиков , действующему ветерану клуба - Саше Анюкову — теперь уже пятикратному чемпиону России в стане «Зенита», это уникальное достижение, таких игроков в команде больше нет

Логично, что отвлекать внимание защитников и расчищать дорогу быстроногому форварду призван самый большой – в буквальном смысле – человек в «Зените». И Дзюба с этой миссией справлялся успешно. В его альянсе с Азмуном обязанности распределяются достаточно чётко: один цепляется за мячи и открывает «коридоры», в которые другой регулярно проникает. Дзюба лучше кого бы то ни было в лиге ведёт борьбу в атаке – было бы глупо не использовать это умение на благо команде. Артём больше вовлечён в коллективную работу, тогда как Азмуну важно сохранять свежие ноги для спринтов. К Артему Дзюбе одна-единственная претензия - нападающий должен открываться ближе к чужим воротам. Или хотя бы уводить защитников, освобождая зону партнерам. Любит принимать мяч на месте. Играя в недодачу, только на отскоках.

Вот таким тернистым был путь лидера к титулу, золотым медалям и прямому попаданию в групповой турнир Лиги Чемпионов. Я пытался в своих обзорах не только анализировать, что происходит на поле, но и открывать читателям, как увидеть...