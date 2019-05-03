Адвокат Глушакова уточнила запрет на выезд 7-летней дочери футболиста за границу

Адвокат полузащитника футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова Марина Дубровская рассказала, что спортсмен не писал перед майскими праздниками заявление в ФСБ, запрещающее выезд за границу его 7-летней дочери.

Футболист Глушаков начал мстить жене и старшей дочери, запретил ребенку выезд за границу

По словам защитницы Глушакова, запрет был установлен в самом начале бракоразводного процесса Дениса и Дарьи. Тогда бывшая супруга футболиста со своим бойфрендом хотела увезти девочек без согласия Дениса в Дубай. Полгода назал он и написал заявление в аэропорт и установил запрет на выезд детей за границу с Дарьей, сообщает ТАСС.

Марина Дубровская подчеркнула, что Дарья об этом запрете знала. По словам адвоката, "зачем она повезла дочь в аэропорт, чтобы травмировать ее психику, совершенно не понятно". По ее словам, после отказа дочери на выезд бывшая жена футболиста оставила ребенка в России и сама улетела отдыхать.