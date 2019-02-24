Челябинские спортсмены стали лучшими в зимнем чемпионате по мотокроссу

Спортсмены из челябинской школы по автомотоспорту - МБУ СДЮСТШ «Команда мастеров высшей лиги» - стали лучшими на областном зимнем чемпионате по мотокроссу. Чемпионат проходил в четыре этапа, первый этап начался в январе, заключительный прошел в минувшую субботу, 23 февраля, в Коркино.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», по итогам командного зачета на первом месте челябинская команда, на втором - команда МБУ МСТК ДОСААФ из Магнитогорска, на третьем — ДЮСШ по техническим видам спорта из Екатеринбурга.

Напомним, юные спортсмены выступают в классах 50 сантиметров кубических (мощность мотоцикла) 65 см.куб. и 85 см. куб. Взрослые спортсмены и любители соревнуются в классах «Open шипы», «Open без шипов», «Open шипы» и «Open2», любительском классе.