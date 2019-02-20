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«Это самая сумасшедшая футбольная лига Европы»

20 февраля 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

«Это самая сумасшедшая футбольная лига Европы»
фото: globallookpress.com

«Сибирь» откровенно провалила летне-осеннюю часть текущего сезона Футбольной национальной лиги, оказавшись глубоко в зоне вылета. Всего четыре победы в 24 матчах — это совсем не то, чего ждут от команды болельщики. А их на трибунах, увы, в последнее время не набирается и двух тысяч. Но ФНЛ — самый непредсказуемый турнир в Европе, а потому «Сибирь» вполне может не только выбраться из зоны вылета, но и оказаться в десятке и даже выше, уверен генеральный директор клуба из Новосибирска Константин Кричевский. О настоящем и будущем новосибирского футбола рулевой «Сибири» рассказал в интервью «АН».

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— Минспорта Новосибирской области недавно заявило о решении финансово поддержать ФК «Сибирь». О какой сумме идет речь?

— Могу сказать лишь, что ничего экстраординарного здесь нет. Это плановая работа. Бюджеты утверждаются каждый год. Соответственно каждый год подтверждается строчка субсидирования.

— А на что эти деньги пойдут? Сейчас есть проблема с выплатами игрокам?

— Не секрет, что у всех клубов такие проблемы есть. Поэтому вот эти деньги проблему снимут.

— А значит удастся снять запрет на регистрацию новых игроков?

— Это не самоцель для клуба, хотя думаю, что в марте он будет снят. С одной стороны, запрет, конечно, снижает нашу вариативность. Но мы уже привыкли с этим работать. С другой стороны, будет большая поддержка от второй команды, от нашей молодежи. Она потихоньку вольется в (основной состав), начнет помогать приносить очки, голы, результативные передачи. У молодежи в «Сибири» шанс есть всегда. Сейчас он немного увеличился. Но это не значит, что искусственно кто-то будет вводиться в состав. На уровне ФНЛ это просто невозможно.

— Какова задача на весну?

— Не терять очки. Покинуть зону вылета. А там, учитывая плотность таблицы, две-три победы, и ты уже в шестерке. Наша лига в Европе считается с точки зрения результатов самой интригующей и захватывающей, самой непредсказуемой и боевой. Футбольные эксперты называют ФНЛ сумасшедшей лигой. Такого напряженного турнира в Европе больше нет. В ФНЛ выступает 20 команд и за сезон лига может поменять состав на девять участников и такое уже бывало. Четверо уходят наверх (в Премьер-лигу — ред.), пятеро вылетают. Даже если две команды выходят в Премьер-лигу, а пять вылетают — треть лиги меняется. Плюс плотность результатов. Мы отстаем от спасительного места на 8 очков. В 14 оставшихся матчах разыгрывается 42 очка. Набираешь половину, ты уже 12-13-й. Набираешь больше — 30 очков — уже выше десятого места. Одни команды достигли результата осенью, мы, к сожалению, нет. Значит нужно переломить ситуацию и то, чего не добились осенью, сделать весной.

— Быть может несколько наивный вопрос, учитывая турнирное положение «Сибири», но все же — реально ли вернуть команду в Премьер-лигу? Что для этого нужно? Сколько это может стоить? И какое количество времени потребует?

— Инфраструктурно и финансово ни одна команда ФНЛ не соответствует уровню, который сейчас задает Премьер-лига. Со спортивной точки зрения все возможно. В прошлом году мы чуть-чуть оступились в конце чемпионата. А могли бы быть в четверке. И тогда — переходные игры. Вот вам и ответ. Могли цепляться за Премьер-лигу уже в прошлом году. А с точки зрения инфраструктуры — стадион не соответствует, тренировочных полей, баз у нас нет. Этот год потерян. Но в следующем вновь все возможно.

— Насколько финансово стабильна ныне «Сибирь»?

— Мы уже почти пять лет живем при одном и том же бюджете. Он позволяет нам участвовать в первенстве, содержать школу. Но на развитие денег нет. Все, что есть у клуба, находится в аренде. Ждем в этом году принятия перспективных планов. После чего, надеюсь, начнем разворачиваться в сторону развития школы, инфраструктуры. Если при поддержке властей удастся привлечь новых, или старых, партнеров, тогда у нас появится ресурс. Чтобы, например, построить поле для школы, а лучше два. На базе у нас сейчас одно поле, а нужно три, чтобы там могли тренироваться юноши, молодежь, главная команда. Это элементарные, но нам пока недоступные вещи.

— Насколько «Сибирь» зависима от бюджетных денег? Регион ведь даже в состав учредителей клуба не входит. Условно говоря, завтра ситуация изменится, бюджетное финансирование прекратится. Тогда что?

— Как в любом другом городе в любом виде спорта — хоккей, футбол, баскетбол, волейбол — если уходит ключевой спонсор, команда с большой долей вероятности прекращает свое существование. В обозримом будущем у нас ничего подобного не предвидится. Я наоборот рассчитываю на то, что с привлечением одного-двух новых партнеров нам станет полегче. Не все зависит от денег, конечно. Мы научились работать и при нынешних финансах.

— Удалось ли решить проблему долгов по аренде перед стадионом «Спартак»?

— С получением субсидии этот вопрос практически снимется. Проблема действительно есть. Она по чуть-чуть, но годами, накапливалась. К сожалению, иногда она перетекает в судебную плоскость. При этом «Спартак» идет нам на встречу. Проблема еще в том, что клуб не может инвестировать в стадион, это не его собственность, и сам «Спартак» не может больше вкладывать в себя. Желание есть, возможностей нет. Может, в том числе поэтому не так много болельщиков мы видим на трибунах.

— А есть рецепт возвращения болельщика на стадион?

— Эта проблема преследует нас с 2014 г. В других регионах спад посещаемости начался еще раньше — с конца нулевых. Это общий тренд. Но есть примеры Ростова, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода. Там, где имеется новый стадион, новая инфраструктура, даже если команда выступает не очень удачно, все равно там есть свой болельщик. Если футбол — это конфетка, то покупается и продается она тогда, когда есть хорошая красивая обертка. Зачастую это даже важнее вкуса самой конфеты. Ответ очевиден — будет стадион, будет и болельщик. Мы же пока можем только предложить содержательную игру, начать забивать голы, приносить очки, подниматься в турнирной таблице. И я считаю, что потихонечку игра к нам возвращается. Поэтому мы всегда приглашаем на стадион болельщиков и команда, конечно, играет лучше, когда на трибунах много людей. Надеюсь, этой весной мы изменим свое турнирное положение, и болельщик изменит отношение к нам — пойдет на наши игры.

— Каковы ныне перспективы «Сибири» обрести собственную современную футбольную арену? В последний раз о ее строительстве заявлялось летом 2016 г. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Почему?

— Для примера возьмем бюджет хоккейной «Сибири». Он намного больше нашего. Но при этом клуб все равно не может себе позволить строить новый стадион, или даже реконструировать старый. Без помощи извне это невозможно. Если когда-нибудь созреет такое решение в нашем футболе, значит и стадион появится. Я не про молодежный чемпионат мира (хоккейный МЧМ пройдет в Новосибирске в 2023 г. — ред.), а про решение между государством, регионом и частными инвесторами. Но говорить об этом сейчас преждевременно.

Мы, клуб, футболисты, конечно, хотим самое зеленое, самое красивое, самое удачное поле. Самое забивное и самое непропускное для нас. Чтобы козырьки были на трибунах, подогрев. Питание чтобы было — булочки, пирожки поближе. Не думаю, что скажу крамолу — пиво чтобы на стадионе вновь появилось. Это серьезная составляющая во всем мире. Это приносит клубам большой дополнительный доход — так называемый «матчдэй». Когда команда получает деньги не только с проданных билетов, но и со всей атрибутики, питания, мероприятий, проводящихся на стадионе. Здесь поле непаханое. Мы знаем, как это работает и что нужно делать. Но наш бюджет таков, что его хватает на проведение игр. И только.

Без помощи государства решить проблему практически нереально. Есть пример частного стадиона в Краснодаре. Но это исключение из правил. Практически все стадионы, что есть за рубежом, принадлежат муниципалитетам. Ведь футбольный стадион — это не только собственно футбол. Это и концертная площадка, и ярмарка, и многое другое. Возьмем московскую «Открытие-Арену». В год у них проходит больше 100 мероприятий на стадионе. Хотя игр только 20, с учетом еврокубков.

— А у нас почему такого нет?

— Может исторически так сложилось. Может инфраструктура, эргономика, еще что-то не позволяет все это проводить. Тут много нюансов. Помимо футбола на «Спартаке» 2-3 раза в год проводятся легкоатлетические соревнования. Вот, пожалуй, и все в основной чаше. Плюс спортивные секции в залах.

— Что ждете от предстоящей смены руководства РФС. Единственный претендент на этот пост Александр Дюков не так давно бывал в Новосибирске.

— Я не был на той встрече. Были приглашены руководители федераций Сибирского региона. Есть ряд интересных идей. Например, создание молодежного турнира, не закрытого по примеру Премьер-лиги, а открытого на всю страну. В ФНЛ молодежного чемпионата нет. В Новосибирске есть юношеская команда, но это исключительно наше решение. Подобная практика распространена далеко не везде.

По статистике более 90-95% с футболом (после школы) заканчивают. Наличие у нас юношеской команды, позволяет 5-6 ребятам, быть может 20% из каждого выпуска, продлить свою футбольную жизнь. Кто-то пробивается в молодежную команду. Следующая ступень — главная команда. Это и называется футбольный клуб «Сибирь».

Вообще, чего-то революционного я не жду. Есть программы, которые были выработаны ранее. Они постепенно претворяются в жизнь. «Сибирь» является одним из 30 городов, 30 клубов, где идет работа совместно с РФС по единой системе подготовки футболистов в возрасте с 12 до 16 лет. Понятно, что это те вещи, которые не дают результата ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра, ни на следующий год. Первые результаты будут наверно через 3-4-5 лет, хотя запущен процесс был два года назад.

 

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