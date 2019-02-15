Ласицкене выиграла чемпионат России по прыжкам в высоту

Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на зимнем чемпионате России, проводившемся в помещении, но не смогла побить рекорд сезона.

Мария Ласицкене выиграла золотую медаль первенства России с результатом 2,02 метра. Второе место заняла Анна Чичерова (результат 2,02 метра, уступила по количеству попыток). Бронзу завоевала Александра Ярышкина с результатом 1,92 метра.

«Сегодня никто не сомневался, что будет такая борьба. Я рада, что вышла из нее с золотой медалью. Конечно, очень хотелось улучшить рекорд сезона – 2,04 метра. Но у меня впереди еще есть старт, есть время на подготовку. Нужно работать на будущий результат», - прокомментировала Мария Ласицкене свою победу в чемпионате России.

Мария Ласицкене примет участие в зимнем чемпионате Европы, который пройдет в британском Глазго 1 – 3 марта, сообщает ТАСС.