Назначение Дюкова главой РФС – продолжение стагнации

Уже совсем скоро в России возобновляется чемпионат страны по футболу. Также предстоят баталии за Кубок страны. Начинаются и решающие раунды в европейских клубных турнирах. Кроме того, в Российском футбольном союзе (РФС) будет новый руководитель. Что ждать любителям футбола в весенней части? Произойдут ли кардинальные перемены в отечественном «спорте номер один»? Об этом и многом другом журналисты «АН» побеседовали с экспертом телеканала «Матч ТВ» и корреспондентом еженедельника France Football в России Константином КЛЕЩЁВЫМ.

В первой части интервью читатели узнали, как выбирают обладателя «Золотого мяча», кто, по мнению интервьюера станет чемпионом страны, кто такой агент Траббуки и многое другое. Сегодня окончание беседы

Пионеротряды Романцева, Гинера и «Чертаново»

– Не считаешь ли, что если вдруг чемпионом станет ЦСКА с молодыми игроками, которых взяли перед сезоном, – это будет приговор всей лиге? То есть этот пример покажет, что не нужно делать каких-то больших вложений денег, приглашать топовых дорогих легионеров, получается, взяли 10 практически нонеймов, как сейчас говорят, – и можно побеждать

– Нет, это не приговор лиге. Если ЦСКА возьмёт золото – это памятник Гинеру и всем людям, которые рядом с ним работают. Они выстроили структуру, которая при любых обстоятельствах способна генерировать результат. Нечто такое уже было в «Спартаке» при Олеге Романцеве. Вспомним 1996 год, когда Романцев на сезон поручил команду Георгию Ярцеву. Детский сад, средний возраст футболистов – чуть больше 23 лет. Но выиграли в золотом матче у «Алании»! Романцев создал систему, которая в 1990-е годы работала.

Гинер построил систему, которая начала работать в нулевые и продолжает сейчас. Она основана на жесточайшей дисциплине, как спортивной, так и финансовой, и не дай бог её нарушить.

– Говорим «пионеротряд Романцева», «пионеротряд Гинера», вдруг нарисовался какой-то удивительный детский сад под названием «Чертаново». Этот клуб вышел сейчас в ФНЛ, играет там неплохо и поставляет игроков в тот же «Спартак». Получается, что идея Чучхе – опора на собственные силы – самый правильный путь развития?

– Давайте, всё-таки не будем делать из «Чертаново», где его директор Николай Ларин действительно работает очень успешно, волшебную страну. Конечно, Ларин фанат, энтузиаст. Но, примерно 4–5 миллионов долларов на «Чертаново» выделяет правительство Москвы, и на этой финансовой базе уже можно заниматься с молодыми. Заслуга же Ларина в том, что он создал переходную структуру между спортивной школой и профессиональными клубами. Ведь школ сильных немало, но потом многие не знают, что делать с 17-летним парнем, который может заиграть в профессиональном клубе. Ларин придумал «Чертаново-2» и «Чертаново» и сказал, что игроки будут получать минимальную зарплату, а остальное должны заработать. И пообещал продвигать самых талантливых в клубы ФНЛ и РПЛ. Посыл такой: много платить не могу, но гарантирую, если заиграете, будете в профессиональном клубе. И чертановские пашут! Может быть, появилось новое поколение футболистов, которые думают о том, как играть в футбол, а не о красивой жизни в Монте-Карло.

Лучше бы Кокорин и Мамаев отработали в детской школе

– Раз уж упомянули Монте-Карло, где после чемпионата Европы – 2016 гуляли Александр Кокорин и Павел Мамаев, давайте поговорим о них. Пора выпускать этих двух товарищей или нет?

– Я вот задаю себе вопрос – они представляют какую-то общественную опасность? Наверное, нет. Какой смысл их там держать? На мой взгляд, лучше бы они эти два месяца занимались с детьми в той же школе «Чертаново». Заплатили бы штраф – допустим, 100 миллионов рублей. Для них это не так много, а дальше приносили бы пользу обществу.

– Наверное, их надо выпускать, но, будь на то наша воля, содрали бы с них огромные штрафы и отправили бы в Китай, чтобы больше здесь их никто не видел. Правильно Галицкий сказал, что такой человек как Мамаев, позорит клуб, и он, соответственно, играть за «Краснодар» не будет.

– Кокорин с Мамаевым, мне кажется, слишком долго сидят. Риторика, пафос, он был уместен до Нового года, когда все их осуждали, говорили: давайте примерно накажем. Я сторонник законов и регламентов. Пусть заплатят штраф, отбудут сроки, если так решит суд, а дальше вновь станут полноправными членами общества. Раскаяние тоже не помешает. Дальше пусть играют в футбол, а клубы решат, нужны они им или нет. Конечно, лучшим вариантом было бы уехать куда-то за границу, пропасть там хотя бы на время и, как мне кажется, сделать какой-нибудь человеческий поступок,

благотворительный жест, чтобы загладить свой проступок. Это будет иметь общественный резонанс.

Лимит надо отменять . Госфинансирование убирать

– В ближайшее время состоится назначение Александра Дюкова на пост главы РФС. Именно назначение, поскольку на формальных выборах, он – единственный кандидат. Будут ли какие-то реальные перемены от его деятельности? Например, все адекватные ждут отмены лимита.

– Приход Дюкова – это продолжение стагнации. Потому что Дюков, будучи членом исполкома РФС и главой Комитета программы развития футбола, мог предлагать всё что угодно и, более того, имел рычаги воздействия на ситуацию через «Газпром», который является главным спонсором нашего футбола. Как мне кажется, он в принципе больше занят делами в нефтегазовой отрасли, где сделал себе карьеру и где добился реального веса, авторитета и прогресса. Но в футболе, думаю, повторится ситуация, когда вечером в пятницу весь РФС будет уезжать в Питер (ведь опять придёт питерская команда, как и во времена Сергея Фурсенко), а возвращаться они будут в понедельник ближе к обеду. Боюсь, никаких видимых результатов их работы мы так и не увидим.

Хотел бы ошибаться. Возможно, у Дюкова есть своя программа. Тем более что существует Стратегия развития Российского футбола до 2030 года. Там написано много правильных вещей, но неправильно, на мой взгляд, расставлены приоритеты. Главная задача – отказаться от государственного финансирования профессиональных клубов. Говорят, если резко, рухнет вся система нашего футбола. Это большое преувеличение. Надо соблюсти условия контрактов клубов и футболистов, а потом сказать – дальше пусть профессиональные клубы финансирует частный капитал. Пусть зарабатывает на футболе. Сколько заработает, столько и потратит. Почему сырьевые, транспортные монополии и региональные власти расходуют государственные деньги на многомиллионные контракты легионеров? Мы что от этого получаем? Ничего. Ни развития футбола внутри, ни конкурентоспособных клубов. Дважды выиграли Кубок УЕФА (ЦСКА, «Зенит»), но в Лиге чемпионов даже при многомиллионных затратах нам ничего не светит. Клубы должны финансироваться частными собственниками. Да, конечно, бюджеты упадут. Но ничего страшного. В Бельгии ничто не мешает половине клубов выступать в высшем дивизионе при бюджетах до 20 миллионов евро.

И лимит на легионеров, конечно, надо отменять. Должны быть одинаковые условия для всех, потому что, если наши игроки не выдерживают конкуренции со средними европейскими футболистами, как они собираются побеждать в еврокубках и соперничать с ними на уровне сборной? Должны быть заградительные меры против приезда в Россию большого количества ширпотреба из разных стран, где эти футболисты не нашли места. Пусть приезжают игроки национальных и молодёжных сборных, а не ветераны завершать карьеру на миллионных контрактах. Правда, если все клубы будут частными, решать, на кого тратить и сколько, будут сами владельцы. И тогда, конечно, упадут зарплаты и российских футболистов, которые в условиях лимита живут незаслуженно хорошо.

– Мы говорили про прогноз топ-5 в чемпионате России, а какие прогнозы на вылет?

– Премьер-лигу покинут «Енисей» и «Анжи» – это очевидно. У красноярцев минимальный бюджет и нет того состава, который может бороться за сохранение места. Им нужно набрать ещё примерно 22– 25 очков. За 10 игр – это нереально. У «Анжи» нет денег, и понятно, что Дагестану команда не нужна.

А вот в переходные игры могут попасть многие, в том числе и «Динамо». Говорили, что ещё до Нового года в клубе должны произойти большие кадровые изменения, на которых настаивает ВТБ, но, похоже, главный спонсор не хочет брать ответственность на себя до окончания сезона.

Зимний турнир нужен зрителям

– В январе состоялся турнир на Кубок «Матч премьер». Мнения разделились. Многие считают, что он не нужен и только мешает командам подготовиться ко второй части чемпионата. Какое мнение об итогах этого турнира и насколько он вообще нужен?

– С футбольной точки зрения довольно странный турнир, потому что во время сборов команды предпочитают не играть с прямыми конкурентами. Но публика осталась довольна, посмотрела на «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Для кого футбол? Футбол для зрителя. Этот турнир смотрели все, потому что другого футбола в это время не было. Как ни люби английский, итальянский, испанский футбол, свой футбол ближе. Можно болеть за Александра Головина, но «Монако» всё равно не твоё. Смотришь матчи английского или испанского чемпионата несколько отстранённо, хотя и понимаешь, что играют великие футболисты. А здесь уже не только смотришь, но и анализируешь. Вот, например, у «Спартака» появились Умяров с Глушенковым и неплохо себя показали. Вот у «Зенита» проблема без Паредеса, но Семак что-то пытается делать, а Дзюба ходит пешком. И так далее. То есть для зрителя это очень интересный турнир, а это главное.