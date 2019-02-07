Андрей Аршавин в гостях у программы «Тает лёд» на «Матч ТВ»

Легендарный футболист, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин станет гостем студии программы «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным, которая выйдет в эфир на «Матч ТВ» 7 февраля в 18:10.

Андрей Аршавин играл на позиции атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера. Его неоднократно признавали лучшим футболистом России, в 2008 году Аршавин вошел в состав символической сборной Европы по версии УЕФА. Сейчас у него две работы: на телевидении (в декабре 2018 года Аршавин дебютировал в качестве комментатора «Матч ТВ»), и в «Зените», где он тренирует юных футболистов.

В программе «Тает лёд» Андрей расскажет о своей жизни после завершения спортивной карьеры. В фокусе интервью самые значимые моменты из жизни знаменитого футболиста: игра в «Зените» и «Арсенале», переезд в Алма-Ату и выступление в казахской лиге, уход из команды, а следом – из большого футбола. Андрей поделится эмоциями от комментирования матчей и расскажет, что открыл для себя в этой профессии. Честно и в подробностях - о вечеринках «нулевых», тонкостях в общении с болельщиками и обратной стороне фанатской любви, а также о проступке, который очень не любит вспоминать. Скучает ли Андрей по своей спортивной карьере, и почему завел аккаунт в Instagram?

Зрители «Матч ТВ» узнают обо всем этом вместе с Алексеем Ягудиным!

Интервью Алексея Ягудина с Андреем Аршавиным в программе «Тает лёд» выйдет в эфир на «Матч ТВ» 7 февраля в 18:10.

За свою работу в программе «Тает лёд» Алексей Ягудин был номинирован в прошлом сезоне на премию ТЭФИ как лучший интервьюер, став первым олимпийским чемпионом, удостоенным номинации на эту престижную профессиональную телевизионную премию. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".