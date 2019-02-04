«Зенит» - «Дюделанж» (Люксембург) -счет открыт не был 0:0

4 февраля 2019 года состоялся товарищеский матч между клубами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и Дюделанж (Люксембург) на стадионе «Пинтар Арена» (Сан-Педро-Дель-Пинтар).

Все футбольные профессионалы уверены, что этот матч имеет огромное значение для обеих команд, так как это практически последняя серьезная проверка сил перед решающими поединками в ЛЕ и чемпионате РПЛ. В прошлом сезоне футбольный клуб Дюделанж выиграл чемпионский титул, Дюделанж одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах

Сегодня в составе « Зенита» из трех вновь приобретенных игроков впервые выйдут два новичка: Ярослав Ракицкий (Украина») и Вильмар Барриос (Колумбия).

Команды начали со взаимных комбинационных атак, много передач, не видно пока сочетания игроков у зенитовцев, понимание хода игры, видимо надо время "Зенит" теперь полностью перехватил контроль над мячом, но команда Сергея Семака также пока с большим трудом подбирается к штрафной площади "Дюделанжа". Зенитовцы делают много передач на своей половине поля и в его середине, но подойти к воротам люксембурцев не удается, мало «Зенит» использует диагональные передачи, нужны кроссы с флангов разрезающие передачи защиту соперника, страдает движение, поэтому идет 21 мин. а «Зенит», не сделал ни одного удара по воротам понятно, что игра тренировочная, если бы 12 февраля не игра в Турции в ЛЕ. Ракицкий выполнил заброс на ход Кузяеву по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. Намного лучше у футболистов обеих команд пока получается разрушать, а вот в созидании по-прежнему есть большие проблемы. Зенитовцы борются не только со своим оппонентом, но и с полем, такое впечатление, что наши ребята не могут усмирить мяч, положить его на поле, при приеме мяча он у них либо подпрыгивает, либо отлетает от ноги к сопернику.

Не самого лучшего качества и газон сегодня, но всё же ждать чего-то особенного на небольшом стадионе и не нужно было. Синани попытался с правого фланга выполнить передачу в штрафную площадь "Зенита", Эрнани сыграл внимательно и мяч перехватил. Заканчивается у нас постепенно первый тайм, по такой игре ждать забитый мяч до перерыва нам довольно трудно. Дриусси с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Дзюба в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.Йорданов с правого фланга сместился в центр и затем выполнил передачу на дальнюю штангу, Турпель немного не успел к мячу, а иначе он мог бы спокойно и забить. На этом 1-й тайм завершился

Во 2-ом тайме в «Зените» пока замен нет. Пока у нас игра между "Дюделанжем" и "Зенитом" получается довольно скромной. Понятно, что тренеры обеих команд в этом матче решают свои задачи, но конечно пока по большей части футболисты "застревают" в центре поля, что в итоге в большей степени пока всех болельщиков заставляет скучать. На 56 мин. штрафной пробивал Эрнани, выше ворот получилось да и голкипер Жубер все контролировал.Жирков в центре поля нарушил правила против Синани. Игроки "Дюделанжа" спокойно разыграли стандарт.

Игроки "Зенита" за счёт высокого прессинга перехватили мяч на половине поля "Дюделанжа", но передача Эрнани с левого фланга в штрафную площадь на Барриоса оказалась чуть неточной, мяч в итоге на выходе забрал Жубер. Турпель пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Лунёву. Дриусси выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Воробьёв обыграл Эль-Рити и выполнил передачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко даже для Дзюбы.

С двумя причинами не может: ни как справиться тренер Сергей Семак: хавбеки питерцев либо вжимаются к своей штрафной и не встречают соперников перед линией штрафной, либо допускают ужасные позиционные ошибки и оставляли центр свободным Ключевой зоной активности в атаке обычно линия финальной трети поля. Эта зона между центром поля и финальной третью максимально насыщалась игроками, именно оттуда раскатывались атаки, а вот это не получается у зенитовцев Игра завершилась ничейным результатом 0:0 Выводы по игре сделает тренер, понятно над чем надо работать, проблемы зенитовцов остались с прошлого года, здесь мало что изменилось.