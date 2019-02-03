Трусова на чемпионате России превзошла мировые рекорды Медведевой и Загитовой

Победительницей проходящего в Перми чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров стала Александра Трусова. Она превзошла мировые рекорды Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Даниил Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров

14-летняя воспитанница тренера Этери Тутберидзе показала на чемпионате абсолютно безошибочное катание. Судьи оценили исполненную ею произвольную программу на 164,44 балла. По сумме двух прокатов Александра Трусова набрала 233,99 балла и стала чемпионкой России среди юниоров в женском одиночном катании.

Оценка за произвольную программу юной фигуристки превышает рекорды ее соотечественниц Алины Загитовой (158,50 балла, установлен 28.09.2018) и Евгении Медведевой (160,46 балла, установлен 20.04.2017). Однако Международный союз конькобежцев, к которым относятся и фигуристы, регистрирует только рекорды, установленные на соревнованиях под его эгидой, и не учитывает результаты национальных состязаний.

Второе место на чемпионате России среди юниоров заняла Алена Косторная с результатом 230,79 балла. Бронзовой призеркой соревнований стала Анна Щербакова, набравшая 223,79 балла, сообщает ТАСС.