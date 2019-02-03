Даниил Самсонов стал чемпионом России по фигурному катанию среди юниоров

На проходящем в Перми чемпионате России среди юниоров первое место в одиночном катании занял 13-летний Даниил Самсонов, воспитанник легендарного «тренера чемпионов» Этери Тутберидзе.

Даниил Самсонов набрал 249,33 балла по итогам двух прокатов. За прокат короткой программы он получил 87,07 балла. Произвольную программу судьи удостоили оценкой в 162,26 балла. С этим результатом воспитанник Этери Тутберидзе стал чемпионом России среди юниоров.

Второе место на юниорском первенстве России занял Петр Гуменник с результатом 236,72 балла, а на третью ступень пьедестала поднялся Роман Савосин, его результат – 229,52 балла, сообщает RT.