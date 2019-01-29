«Спартак» выиграл Кубок «Матч Премьер»

29 января в рамках 3-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» «Спартак» сыграл с «Локомотивом» Встреча прошла в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire. Арбитр матча Виталий Мешков

На 1 мин. 1:0!!! ЛУКАС!!! Лукас слева выскочил к воротам и пробил Гильерме. Мяч попал в перекладину и полетел за линию. Лысов попытался спасти положение, но не смог выбить футбольный снаряд.Забитый мяч определил динамику и скорости движения футболистов, у «Локомотива» естественно проходят перестроения защитной линии. К 10 мин.игра выровнялась, много единоборств. «Локомотив». закрывается и ждёт удобного момента для контратак и стандартов. Фарфан слева выкатил мяч на Антона Миранчука, который с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.Темп игры упал, много остановок.Тяжеловато выглядит «Локомотив», игровой почерк сбился у ребят, нагрузки тренировок сказываются

Спартаковцы выглядят свежее, они легко передвигаются и сейчас оказывают сильное давление на ворота «железнодорожников», у них работают фланги, вот что значит когда нет проблем с начальной фазой атаки

«Локомотив» к 30 мин. перестраивается,у них появились разрезающие передачи защиту соперника «железнодорожники» увлеклись нападением и пропустили голевую встречную атаку и на 31 мин.2:0!!! ! Ломовицкий в центре поля подхватил мяч, опередив Чорлуку, прошёл справа вперёд и точно пробил мимо Гильерме."Спартак" уверенно держит мяч в центре поля, не спешит, не торопится. На этом 1-й тайм завершился

Во 2-ом тайме произошли обычные для этого турнира замены игроков, игра идет в основном в центре поля, в медленном темпе, очень много ошибок в передачах мяча, команда «железнодорожников» очень плохо гасит чужие контратаки, долго комбинируют с мячом, без ключевой передачи для взятия ворот Лысов слева прорвался вперёд и прострелил к воротам. На дальней штанге мяч ждал Баринов, но Селихов в падении забрал футбольный снаряд в руки

На 84 мин.Зе Луиш забивает 3:0 ЗЕ ЛУИШ!!! Роша слева откатил мяч на Зе Луиша, который с линии штрафной площади сильно пробил в ближнюю "девятку".

На 87 мин.4:0!!! ЗЕ ЛУИШ!!! И тот же Зе Луиш оформляет дубль. В победе "Спартака" уже никто не сомневается.

Матч завершился и победителем турнира за кубок «Матч Премьер» стал «Спартак», который со счетом 4:0 победил «Локомотив» с чем мы их и поздравляем, а тренировочный процесс наших команд продолжается, уже скоро открытие сезона, да и в феврале много важных, интересных игр.