ФК «Ростов» увеличивает диаспору виккингов

Cамый большой коммерческий телевещатель Норвегии TV2 сообщил о переходе в ФК «Ростов» полузащитника Матиаса Норманна.

С лета 2018 года норвежский хавбек из «Буде Глимта» пробовал свои силы в клубе английской премьер-лиги «Брайтоне». Правда там футболисту не удалось пробиться в основной состав. В итоге, в Англии он провел одиннадцать матчей за молодежную команду, в которых отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.

Вслед за четырьмя исландскими игроками Ингасоном, Сигурдссонном, Сигурдарсоном и Кьяртанссоном, а также шведским футболистом Хаджикадуничем Норманн станет шестым виккингом в составе южно-российского клуба.