Федору Емельяненко после боя с Райаном Бейдером наложили на лицо 9 швов

Бойцу смешанного стиля (MMA) Федору Емельяненко после боя против американца Райана Бейдера за титул чемпиона мира наложили девять швов на лице. Болельщики, наблюдавшие за коротким поединком, в котором победил Бейдер, заметили, что по лицу Емельяненко сильно потекла кровь.

К счастью, серьезных травм Емельяненко не получил. Представитель тренерского штаба российского бойца рассказал, что ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением,- сообщает НСН.

Финальный бой Гран-при Bellator состоялся между Емельяненко и Бейдером в Инглвуде. Поединок завершился для Емельяненко нокаутом, в который американский боец отправил россиянина на 35-й секунде раунда.