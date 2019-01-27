Федору Емельяненко после боя с Райаном Бейдером наложили на лицо 9 швов
27 января 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Бойцу смешанного стиля (MMA) Федору Емельяненко после боя против американца Райана Бейдера за титул чемпиона мира наложили девять швов на лице. Болельщики, наблюдавшие за коротким поединком, в котором победил Бейдер, заметили, что по лицу Емельяненко сильно потекла кровь.
К счастью, серьезных травм Емельяненко не получил. Представитель тренерского штаба российского бойца рассказал, что ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением,- сообщает НСН.
Финальный бой Гран-при Bellator состоялся между Емельяненко и Бейдером в Инглвуде. Поединок завершился для Емельяненко нокаутом, в который американский боец отправил россиянина на 35-й секунде раунда.