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Разгром «Зенита» «Спартаком» со счетом 0:3

25 января 2019, 22:52 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Разгром «Зенита» «Спартаком» со счетом 0:3
fc-zenit.ru

В пятницу, 25 января, в рамках 2-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» питерский «Зенит» сыграл с московским «Спартаком». Встреча прошла в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire. Арбитр матча Сергей Лапочкин.

Надеемся, что зенитовцы смогут реабилитироваться за игру с «Локомотивом» .«Зенит» в стартовом матче отквитал один мяч в концовке, но в целом выглядел так и не вернувшимся из отпуска, что подчеркнула ошибка голкипера Лунева в эпизоде с первым мячом и ошибка защитника Маркизио в эпизоде со вторым. Понятно, что нельзя играть на таком уровне даже на тренировочном сборе, а «Зенит» опозорился, иначе и не скажешь. Питерские обязаны исправить положение, тем более во встрече со «Спартаком».

Игра началась в среднем темпе, при достаточно жестком прессинге обеих команд, зенитовцы ведут позиционную осаду москвичей, на 3 мин Дзюба нанес очень опасный удар по воротам. Игра идет на встречных курсах, ситуация у ворот быстро меняется, встреча хорошо смотрится, идет без пауз. С 13 мин. зенитовцы больше играют в защите, давление москвичей не даёт возможность игрокам из питера компактно переходить от обороны к атаке

Очень живо смотрится игра в первые20 мин."Спартак" намного активнее "Зенита" пока что. Раз за разом команда Кононова накрывает "сине-бело-голубых" на их половине поля. Вызывает тревогу вынос мяча из своей штравной нападающим москвичей и разрыв между линиями у «Зенита», что позволяет спартаковцам проводить быстрые атаки

На 28 мин.0:1! Георгий Мелкадзе! Ханни и Мелкадзе обыгрались в "стеночку", в результате чего Георгий вышел на рандеву с Кержаковым и без труда послал сферу мимо него, но точно в сетку! Счет открыт 0:1 в пользу «Спартака»

На 29 мин.0:2! Денис Глушаков! "Зенит" проигрывает 0:2 Во втором матче кряду "сине-бело-голубые" пропускают дважды за минуту! Ошиблись при исполнении удара от ворот "зенитовцы", в результате чего сфера оказалась под ногой у Глушакова: капитан "Спартака" включил режим пушки и пробил под перекладину! Какая-то системная проблема у "Зенита" на этом турнире: примерно в эти же минуты с интервалом в секунд 60-80 петербуржцы пропустили дважды от "Локомотива" в первом туре.

В очередной раз не получается навес с правого фланга в штрафную у Смольникова. Раз за разом Игорь подает не пойми куда, оставляя партнеров с ни чем после перспективных контратак. А сейчас «Зенит» просто плох. Это касается завершившегося первого тайма То есть получается, что, являясь лидером чемпионата страны, командируя игроков в сборную, можно выходить и вот так шаляй-валяй играть, как делал это «Зенит» в матче с «Локомотивом», а теперь со «Спартаком» - «Зенит» показал, что зарплата футболистов не зависит от того, как команда сыграет на этом турнире.

Коротко о 1-ом тайме: «Спартак» лучше двигает мяч, играет быстрее, хорошо получается передавать мяч низом и неожиданно комбинировать.

Во 2-ом тайме составы существенно изменились, посмотрим изменится ли игра, зенитовцы больше атакуют, но передачи страдают неточностями, зенитовцам не хватает скорости, динамики, быстроты принятия решения Мак сыграл в "стеночку" с партнером по команде и в касание пробил в сторону ворот, однако выстрел был заблокирован защитником "красно-белых". Долго владели мячом "зенитовцы" на половине поля номинальных хозяев, но в очередной раз это не привело к опасности у ворот Селихова.

На 73 мин.0:3! Луис Андриано! Краневиттер совершил чудовищную ошибку, подарив мяч Луису Адриано на своей половине поля. Бразильский форвард выскочил один на один с Лунёвым и без проблем его переиграл.

Обидно за судьбу игроков команды: не покупают тех, которых хотел бы видеть главный тренер «Зенита». Что дальше? Или Семак пойдет в конфликт с руководством «Зенита», ведь он понимает, что надо укреплять позиции. Или Семак просто подаст заявление об уходе. Себя подставлять никто не хочет. Семак – это имя. В футбольном мире это человек известный, уважаемый. Издеваться над ним зачем? Никого не купили Семаку.Зато есть этот итальянец, Маркизио. Зачем он в команде нужен? Он что, поможет? Нет. Пусть заканчивает красиво карьеру в Италии. Иди в «Аталанту» или «Брешию». Но он приехал заколачивать бабки в «Зенит». Ну покажи хоть что-нибудь. Много вопросов к «Зениту».

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