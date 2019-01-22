Марат Балаев проведет бой за титул чемпиона мира АСА в полулегком весе против чемпиона WFCA Салмана Жамалдаева. Бой пройдет 16 марта на турнире ACA 93 в Санкт-Петербурге.

- Марат, традиционный вопрос: что скажешь о новом сопернике?

- Наш бой с Салманом будет непростой. ММА - это прежде всего характер, у Салмана его с лихвой: он терпеливый, он прошел не один 5-раундовый бой, почти не проигрывал. Изначально он борец, значит выносливость борцовская и функционалка у него хорошая. Думаю, получится яркий бой. Я очень жду его. Сейчас мне нужно вернуть пояс. После проигрыша были, кто отвернулся, решили, что до этого мне просто везло. Хотя такие “титульники” пройти, какие были, тут дело не только в удаче. В последнем бою с Мачаевым я доказал, что не просто так снова на победную серию вышел. Заберу пояс, и к себе у меня никаких вопросов не возникнет.









- Разница в возрасте не смущает?

- Наоборот, морально мне гораздо легче, чем сопернику. Если у всех в голове 5-10 лет карьеры, у меня не так. Так что нужно собраться и потерпеть еще чуть-чуть. В этом смысле мне хорошо. Стараюсь выжать все, выложиться за те бои, сколько мне осталось боев. В "клетке" возраст соперника для меня роли не играет. Свой возраст я стер из головы. Я всем рассказываю, что мне 26 и чувствую себя на 26 лет.

- Подготовка где пройдет?

- Готовиться буду в Санкт-Петербурге, у меня тут два клуба и многие хорошие бойцы приезжают ко мне. Недостатка в спарринг партнерах нет. Ударку подтягиваю Олега Малиновского . Ученики очень хорошо борются, можно отличного специалиста по грепплингу найти. Тут в Санкт-Петербурге - дом, жена, диета, врачи мои, это большой плюс.

- Про завершение карьеры не думаешь?

- Завершать карьеру я не планирую. Если идет, значит нужно брать от этого все возможное. Раз желание есть, не нужно лениться. А там посмотрим, как здоровье позволит. Если раньше действовал по принципу: “в голове не сдаваться, тело приплетется”, то сейчас понял, что это работает до определенного момента: “если в голове не сдаваться, тело может по дороге сломаться”. Так что сейчас поменял эту стратегию, стараюсь с умом тренироваться, вовремя восстанавливаться. Еще важно разнообразие, - в ММА если какой-то аспект хромает, то этим воспользуются. А мне нужно забежать на голову выше других, прыгнуть дальше во всех аспектах.









- С кем принципиально хотел бы встретиться?

- Моя карьера прошла в боях с людьми с Кавказа, сам я осетин, не хочется с ближайшими соседями биться. Поэтому хотелось бы в ринге какого-нибудь американца “хлопнуть” или бойца из Западной Европы. И хотелось бы расставить все точки над и встретиться еще раз с Раисовым. Готов буду подняться за ним в вес. Я хочу этот бой, зрители хотят, эксперты.

- ММА для тебя это заработок или страсть?

- Я полюбил ММА и восхищаюсь этим видом спорта, восхищаюсь пахотой, приемам, понимаю сколько сложных аспектов. Но это всего лишь мой способ заработать. Жизнь заставляет меня быть таким. Я сам по себе намного мягче человек. Мне приходится надевать маску и быть таким, какой я в клетке. Но это далеко не я. Я намного мягче, люблю людей, бить человека для меня очень тяжело.

- Традиционное пожелание сопернику.

- Сопернику своему пожелаю хорошей подготовки, без травм подойти к титульному бою. Потому что он нам нужен обоим. Он будет идти до конца. Так же и я. В бою немалую роль будет играть ментальная составляющая, поэтому выиграет тот, кто лучше настроится на бой. Удачи, Салман, клетка рассудит, кто сильнее”.