Первую пробу сил «Спартак» - «Ростов» выдержали красно-белые-2:1

Учитывая, что «Матч ТВ» организовал новый футбольный турнир, в условиях тренировочных сборов, необходимо представить регламент Кубка Матча Премьер. Турнир пройдет по круговой схеме: каждый играет с каждым.

Победителем станет команда, набравшая большее количество очков. При равенстве очков главным критерием становится разница мячей, далее – количество забитых мячей, а затем результат в личной встрече. Ничьих в турнире не предусмотрено: в случае ничейного результата в основное время команды определят сильнейшего в серии пенальти.

За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2 очка, за поражение по пенальти - 1 очко. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. Победитель получит 80 тысяч, вторая команда – 50 тысяч, третья – 40 тысяч, а четвертая – 30 тысяч. Необходимо учитывать, что команды находятся на тренировочном сборе, под физическими и психологическими нагрузками и результат встреч никак не отрозится на дальнейшем их участии в официальных играх. Все игры носят товарищеский характер. Поэтому возможны некоторые отступления от правил. Скорее всего, тренерам будут позволено совершать более 3-х замен, а судьи не будут давать предупреждения, а если и будут, то только в исключительных случаях. В основном это пища для раздумий главных тренеров, тренерских штабов и игроков команд в плане их подготовки к сезону.

21 января прошел первый матч турнира за кубок «Матч Премьер» между футбольными клубами «Спартак» - «Ростов» на базе спортивного коомплекса Aspire в Катаре, Доха. Судейство всех матчей будут осуществлять попеременно арбитры Виталий Мешков и Сергей Лапочкин Сегодняшний матч обслуживает арбитр Сергей Лапочкин

Матч начался быстрой атакой ростовчан, они получили право на угловой, но пока без результата, игроки «Ростова» выглядят более энергичными и настроенными на активный футбол.Турнир — хорошая возможность проверить свою готовность, найти понимание между игроками В целом игра начинается довольно спокойно, в Дохе на небольшом стадионе болельщиков сегодня также немного У некоторых игроков "Спартака" футболки "ретро-стиля", без фамилий и спонсорских нашивок.

Игроки "Ростова" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно. Щадин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Спартака" оказались первыми на мяче. Командам трудно держать соперника под жестким прессингом и при этом наращивать давление , проводя скоростные атаки, командам много предстоит поработать над атлетизмом.

Гулиев выполнил передачу к линии штрафной площади "Ростова", никто из партнёров не смог добраться до мяча. Паршивлюк чуть ранее попытался пробить по воротам "Спартака" из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника московского клуба. Айртон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Сегодня наше первое знакомство с новым «Спартаком». В какой футбол будут играть красно-белые при Олеге Кононове, пока мы только слышали. «Спартак» провел тотальную чистку рядов: расторгнуты соглашения с Самедовым, Поповым, Еременко и Петковичем, отправлены в аренду Ананидзеи Тимофеев. Пока не видно рисунка игры красно-белых, во время движения схема разваливается, появляются свободные зоны Пока у нас полностью по большому счёту получается товарищеская игра, после перерыва мы увидим наверняка целый ряд замен. В свою очередь «Ростов» уже провел два контрольных матча: 11 января сыграл 1:1 с албанским «Кукеси», а 14 числа обыграл казахский «Атырау» — 1:0.

Песьяков заигрался на линии штрафной площади, Луис Адриано перехватил мяч у голкипера "Ростова", выдержал паузу, а затем выполнил передачу на Рошу, который пробил по воротам, Новосельцев успел вернуться и выбить мяч на угловой.

В игре обеих команд много брака в передачах мяча, нет кроссов с флангов, у ростовчан пропала командная игра, не могут они наладить нападение, 36 мин. доминирует спартаковцы Угловой у ворот "Спартака". Зуев выполнил подачу во вратарскую, мяч перелетел через голову Роши, Максименко такого не ждал, но всё же со второй попытки голкипер московского клуба забрал мяч в руки

На 40 мин ростовчане воспользовались ошибкой защитных линий москвичей, разыграли возникшее примущество и первый гол на турнире забил Кьяртанссон!!! Умяров в центре поля выполнил не самую лучшую передачу на Мельгарехо, мяч был перехвачен, "Ростов" сразу же пустился в контратаку. Убежал к штрафной площади Кьяртаннсон, а затем Видар отправил мяч в правый угол ворот с линии штрафной, Максименко не мог спасти свою команду. Закончился 1-й тайм со счетом 0:1 в пользу «Ростова» Удачная получилась в итоге концовка первого тайма для "Ростова", посмотрим, сумеет ли "Спартак" что-то интересное создать во 2-ом тайме.

Во 2-ом тайме команды поменяли практически полностью составы, надо посмотреть всех игроков, можно сказать, что появились две новые команды Должны будут игроки "Спартака" сейчас постараться прибавить, несмотря на то, что матч у нас всё же неофициальный, проигрывать команде Олега Кононова наверняка не хочется, болельщики безвольной игры не простят.

Идет 54 мин. игры, очень много грубости, готовность ростовчан выше и физически и тактически Ханни с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской на Адриано, Логашов удачно сыграл в подкате и тем самым не дал форварду "Спартака" добраться до мяча.

На 58 мин. в штрафной «Ростова» снесли спартаковца и арбитр назначает пенальти - исполняет Луис Андриано и счет равный 1:1 Луис Адриано с "точки" уверенно развёл мяч и Песьякова по разным углам. "Спартак" второй тайм начал куда активнее, заслужил московский клуб свой гол. Замены «Спартака» немного прибавили динамики и скорости, зато нападение ростовчан потеряло остроту и неожиданность комбинаций "Спартак" по-прежнему больше времени проводит с мячом, но толку от этого не очень много.

В центр поля у нас перешла игра, если по итогам основного времени будет ничья, нас далее будет ждать серия пенальти. Нет никакой активности на поле, становится откровенно скучно наблюдать за таким матчем.

На 82 мин.Мацей Вилюш получил повреждение колена в борьбе за мяч у своей штрафной площади, вышли на поле врачи "Ростова", пауза в игре.

На 90 мин. в штрафной ростовчан москвичи нарушили правила, арбитр назначил пенальти ,пробивал Алексей Ионов, но вратарь угадал напрвление удара и спас ворота.

На 92 мин.случился гол! 2:1!!! Глушаков!!! Угловой заработали игроки "Спартака", который был довольно быстро разыгран, далее с левого угла штрафной площади Ханни выполнил передачу в центр, а уже оттуда Денис Глушаков отправил мяч в правый угол ворот.

Приключения русских в Катаре продолжаются. Первая игра турнира завершилась, посмотрим, что покажут остальные наши коллективы, уже завтра в это же время выйдут «Зенит» и «Локомотив».