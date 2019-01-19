"Эвертон" хочет Дзюбу?

Известный футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба в самое ближайшее время может стать игроком английского "Эвертона": Марку Силва лично заинтересован в услугах российского форварда.

Об этом в субботу, 19 января, пишет RT со ссылкой на информированный источник. При этом отмечается, что речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере.

Также существует вероятность, что Дзюба станет частью сделки, так как ФК "Зенит", в свою очередь, якобы проявляет заинтересованность в одном из игроков "Эвертона".

Источник РИА Новости, однако, утверждает, что форвард, который в настоящее время находится на сборе перед турниром в Дохе, "не интересен" ливерпульскому клубу.