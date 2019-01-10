Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических домогательствах

Олимпийская чемпионка Сочи и Пхенчхана, многократная чемпионка мира, одна из лидеров женской сборной Южной Кореи по шорт-треку Сим Сок Хи заявила, что с 17 лет подвергалась домогательствам тренера.

По словам 21-летней спортсменки, ее наставник Чо Чже Бом на протяжении четырех лет насиловал ее, когда команда готовилась к сборам и во время международных турниров, угрожая разрушить ее карьеру, если она кому-нибудь расскажет.

Примечательно, что обвинения в адрес тренера кореянка озвучила в зале суда во время слушания дела Бома о ранее совершенном нарушении - избиении другой спортсменки, тренером которой он является, передают "Вести".

Между тем, адвокат Сим Сок Хи, комментируя данное заявление южнокорейской конькобежки, назвал произошедшее страшным преступлением и отметил, что это ни в коем случае не должно сойти с рук Чо Чже Бому.