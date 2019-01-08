Дарья Касаткина - главная надежда сборной России на Кубке Федерации

Объявлен состав национальной сборной в первом раунде Кубка Федерации. Соответствующую информацию распространила некоторое время назад пресс-служба Федерации тенниса России.

В заявку вошли десятый номер мирового рейтинга WTA Дарья Касаткина, являющаяся главной надеждой команды на турнире, Анастасия Павлюченкова (42), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной – Игорь Андреев.

Россиянки начнут сезон в Группе I (зона Европа/Африка). Помимо отечественных спортсменок в этой группе сыграют теннисистки из Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции. Турнир состоится в начале февраля в Польше.