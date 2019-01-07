Девушка-боец UFC дала жесткий отпор пытавшемуся ограбить ее преступнику

Участница Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Полиана Виана по прозвищу "Железная леди" избила незадачливого грабителя, который предпринял попытку обокрасть ее в Рио-де-Жанейро.

На днях представительницу наилегчайшей весовой категории попытался ограбить неизвестный. Преступник в жесткой форме потребовал от спортсменки отдать ему телефон, так как он вооружен.

Полиана решила обезвредить мужчину до того, как тот достанет оружие. Боец нанесла ему несколько ударов и взяла на удушающий. Удерживая грабителя, девушка попросила прохожих вызвать полицию.

Президент промоушена UFC Дэйна Уайт опубликовал в Instagram снимок в назидание преступникам, отметив: "Очень плохая идея". На счету Вианы 12 профессиональных боев: 10 побед и всего 2 поражения.