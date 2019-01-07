Девушка-боец UFC дала жесткий отпор пытавшемуся ограбить ее преступнику
7 января 2019, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Участница Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Полиана Виана по прозвищу "Железная леди" избила незадачливого грабителя, который предпринял попытку обокрасть ее в Рио-де-Жанейро.
На днях представительницу наилегчайшей весовой категории попытался ограбить неизвестный. Преступник в жесткой форме потребовал от спортсменки отдать ему телефон, так как он вооружен.
Полиана решила обезвредить мужчину до того, как тот достанет оружие. Боец нанесла ему несколько ударов и взяла на удушающий. Удерживая грабителя, девушка попросила прохожих вызвать полицию.
Президент промоушена UFC Дэйна Уайт опубликовал в Instagram снимок в назидание преступникам, отметив: "Очень плохая идея". На счету Вианы 12 профессиональных боев: 10 побед и всего 2 поражения.
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