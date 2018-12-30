Павел Буре сделал себе подарок к Новому году - стал многодетным отцом

Радостное событие произошло в семье легендарного хоккеиста Павла Буре и его супруги Алины. Павел и Алина Буре стали многодетными родителями, у них родился третий ребенок. 28 декабря супруга "Русской ракеты" родила дочь. Это вторая дочь в семье Буре. У них еще есть сын.

Павел опубликовал фото с новорожденной дочкой и написал, что их семью поздравил "президент нашей страны Владимир Владимирович Путин". Буре поздравил Алину "ещё за одно чудо!", - сообщает teleprogramma.pro. Алина также в Инстаграм поблагодарила мужа за дочь. Вероятно, Павел присутствовал на родах и сразу взял малышку на руки.

У 5-летнего сына Павла и 3-летней дочери Палины появилась младшая сестричка. Первый ребенок супругов Буре родился в Майами (США), дочки появились на свет в России.

Кстати, у младшего брата Павла Буре Валерия тоже трое детей, но два сына Максим и Лев и одна дочь Наташа.