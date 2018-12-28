Российский конькобежец установил новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд принадлежит российскому конькобежцу Павлу Кулижникову. Спортсмен показал лучший результат на турнире памяти Бориса Шавырина в подмосковной Коломне.

Мировой рекорд Кулижников установил за дистанцию в 500 метров, которую преодалел всего за 34,4 секунды, сообщает РИА Новости. Сам рекордсмен считает, что способен на лучший результат.



"Разгон стал более-менее получаться, хотелось "сотку" скинуть, но не вышло. Результат есть, но главное, что самочувствие хорошее и что сейчас у меня хорошая форма", - отозвался о своём прохождении конькобежец.

24-летний Павел Кулижников занимается конькобежным спортом с 12 лет. Он стал первым россиянином, которому удалось выиграть большой хрустальный глобус в коньках.