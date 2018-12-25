Фигуристку Евгению Медведеву возмутило предложение сменить гражданство

Российскую фигуристку, серебряного призера Олимпиады-2018, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву возмутило предложение ее поклонницы сменить гражданство. После Игр Женя Медведева стала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсер. Алина Загитова после чемпионата России обратилась к болельщикам

Фигуристка сразу предупреждала, что уходит от Этери Тутберидзе, но выступать будет за Россию.

Медведева не очень удачно выступает на турнирах, провали чемпионат России, попала в список запасных на чемпионат Европы.

Подписчица в Instagram предложила Жене Медведевой сменить гражданство для участия в международных соревнованиях, в Олимпийских играх. Фанатка Евгении полагает, что ничего страшного в этом нет.

Фигуристка возмутилась и жестко ответила на вопрос болельщицы о смене гражданства. Женя посоветовав своей поклоннице оставить свое мнение при себе, добавив: "Я в этом ничего страшного тоже не вижу".

Отметим, чемпионат России был уникальным для женщин, выступающих в одиночном разряде.Весь пьедестал заняли юниорки - воспитанницы Этери Тутберидзе: 14-летние Анна Щербакова и Саша Трусова и 15-летняя Косторная. Алина Загитова два раза упала на произвольной и с первой позиции оказалась на четвертой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)24 Дек 2018 в 3:29 PST