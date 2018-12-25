Фигуристку Евгению Медведеву возмутило предложение сменить гражданство
25 декабря 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Российскую фигуристку, серебряного призера Олимпиады-2018, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву возмутило предложение ее поклонницы сменить гражданство. После Игр Женя Медведева стала тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсер.
Фигуристка сразу предупреждала, что уходит от Этери Тутберидзе, но выступать будет за Россию.
Медведева не очень удачно выступает на турнирах, провали чемпионат России, попала в список запасных на чемпионат Европы.
Подписчица в Instagram предложила Жене Медведевой сменить гражданство для участия в международных соревнованиях, в Олимпийских играх. Фанатка Евгении полагает, что ничего страшного в этом нет.
Фигуристка возмутилась и жестко ответила на вопрос болельщицы о смене гражданства. Женя посоветовав своей поклоннице оставить свое мнение при себе, добавив: "Я в этом ничего страшного тоже не вижу".
Отметим, чемпионат России был уникальным для женщин, выступающих в одиночном разряде.Весь пьедестал заняли юниорки - воспитанницы Этери Тутберидзе: 14-летние Анна Щербакова и Саша Трусова и 15-летняя Косторная. Алина Загитова два раза упала на произвольной и с первой позиции оказалась на четвертой.
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