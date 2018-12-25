Биатлонист Шипулин трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку

Знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин во вторник, 25 декабря, лично поблагодарил своих болельщиков за поддержку. Ранее стало известно, что спортсмен решил завершить профессиональную карьеру.

Российский биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Антон Шипулин на своей страничке в социальной сети Instagram отметил, что без болельщиков его "приключение" было бы значительно сложнее.

Биатлонист подчеркнул, что все его победы – это и победы людей, которые преданно за него болели. Спортсмен добавил, что всегда будет об этом помнить и выразил надежду на то, что порадует болельщиков еще раз на "Рождественской гонке" 29 декабря. "Вы - лучшие", – подчеркнул Антон Шипулин.