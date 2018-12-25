Мегапредложения по трансферу Караваева

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал информацию о том, что «Зенит» может приобрести защитника голландской команды Вячеслава Караваева. Ранее сообщалось, что петербургскому клубу предложили купить 23-летнего футболиста за 3-5 млн евро.

«Мы не склоняемся к совершению трансфера зимой. Должно поступить мегапредложение, мы хотим делать бизнес», — приводит слова ван Хинтума De Gelderlander.

Воспитанник ЦСКА Караваев выступает за «Витесс» с января 2018 года, когда он перешел из «Спарты».