Елизавету Туктамышеву выписали из больницы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выписана из больницы. Некоторое время назад она была госпитализирована с воспалением легких и пропустила чемпионат России в Саранске.

«Лизу уже выписали из больницы, она приступает к тренировкам», - сообщил заслуженный тренер России Алексей Мишин, наставник Туктамышевой.

Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за воспаления легких. По итогам национального первенства она включена в запас сборной России на чемпионат Европы. Европейский чемпионат пройдет в январе 2019 года в Минске, сообщает РИА Новости.