Алина Загитова лидирует на чемпионате России после короткой программы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова лидирует на чемпионате России по фигурному катанию после короткой программы. Судьи поставили 16-летней воспитаннице Этери Тутберидзе 80,62 балла.

В Саранск приехади сотни поклонников фигурного катания. Как рассказывают разные любители этого вида спорта, они приехали специально поддержать Алину Загитову, двукратную чемпионку мира, серебряного призера Олимпиады-2018 Евгению Медведеву.

Жене короткая программа не удалась, она допустила много ошибок и оказалась только 14-й. Болельщики Медведевой надеются, что она откатает без ошибок произвольную программу и поднимется на более высокое место.

Второй результат по итогам короткой программы у Александры Трусовой — 74,96. Трусова тренируется у Тутберидзе, как и Алена Косторная, оказавшаяся на третьем месте с 74,40 баллами.

Спортивные СМИ пишут, что Софья Самодурова — воспитанница Алексея Мишина - блестяще откатала короткую программу, но получила незаслуженно низкие баллы - 71,82.