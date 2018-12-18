Громкие скандалы: Как спорт превратился в площадку для «насилия»

Спорт всегда считали элементом мировой культуры. Однако за последние 10 лет произошло немало случаев, которые явно несовместимы со спортом.

Так, лучший футболист, а также многократный обладатель Золотого мяча, оказался в неприятной ситуации. Жительница США Кэтрин Майорга заявила, что спортсмен применил к ней насилие 2009 году в Лас-Вегасе. По словам футболиста, все было по взаимному согласию.

Также нельзя не вспомнить португальского форварда Луиса Суареса и ряд случаев, когда футболист кусал своих коллег по игровому полю, сообщает NEW INFORM.