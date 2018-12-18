Канадский тренер Медведевой ломает фигуристку и призвал пока не ждать результата

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер призвал не ждать, что россиянка Евгения Медведева мгновенно достигнет успеха. Женя Медведева сменила тренера после Олимпиады-2018.

Под руководством Этери Тутберидзе Медведева дважды становилась чемпионкой мира, а на Играх стала серебряным призером. Женя проиграла другой воспитанице Этери Георгиевны Алине Загитовой. Вернувшись из Кореи в Россию, Медведева объявила о переезде в Канаду. Но выступает она за Россию.

На недавних турнирах Гран-при ни победительницей, ни призером она не стала. На Брайана Орсера начал наседать многочисленные поклонники Жени. За Медведеву болеют во всем мире и хотят от нее побед.

Брайан Орсер попросил не ждать быстрых результатов от спортсменки, - сообщает teleprogramma.pro. Канадский тренер российской фигуристки заявил, что он уже не раз ломал сложившуюся технику фигуристов, которые приходили к нему тренироваться. Теперь он сделал это и с российской фигуристкой.

Орсер отметил, что в социальных сетях его постоянно спрашивают о Медведевой. Люди пишут, что Евгения у него уже несколько месяцев тренируется, а результатов нет. Канадец отметил, что в данном вопросе они с фигуристкой никуда не торопятся, а работают на перспективу, сообщает olympicchannel.com. Тренер призвал всех запастись терпением.

Поболеем за Женю. Завтра стартует чемпионат России по фигурному катанию.