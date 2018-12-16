Хоккеист Сергей Андронов: У нас хорошо сыграла спецбригада большинства

Сборная России во втором матче на Кубке Первого канала победила команду Чехии — 7:2.

Форвард «Красной машины» Сергей Андронов обозначил причины столь убедительного для россиян результата, пишет NEWS.ru.

"У нас хорошо сыграла спецбригада большинства, это и предопределило исход. Мы, если не ошибаюсь, забросили три шайбы в неравных составах", - отметил он.

Также, как сообщает НСН, спортивный юрист Артём Пацев пояснил, что в отношении наших биатлонистов в Австрии действует презумпция невиновности.

"Как правило, уголовное законодательство всегда базируется на презумпции невиновности, на которой не базируются спортивные нормы. В уголовном праве уровень доказательств должен быть гораздо более высоким и заслуживающим доверия, нежели те доказательства, которые используются в спортивном праве", - подчеркнул эксперт.