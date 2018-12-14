«Зенит» проиграл «Славии» 2:0, но прошел в плей-офф Лиги Европы

В четверг, 13 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы питерский «Зенит» сыграл на выезде с чешской «Славией». Этот матч группы «С» приняла домашняя арена чехов «Sinobo Stadium». Главный арбитр встречи Эндрю Даллас (Канада).

«Славия» оказалась в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов В первом туре группового этапа пражане на своем поле одержали победу над «Бордо» (1:0), доказав, что имеют большие планы на этот турнир. Далее последовал выезд в Санкт-Петербург и минимальное поражение — единственный мяч на 80-й минуте забил Александр Кокорин. Затем удалось взять четыре очка против «Копенгагена» (1:0 и 0:0), а в пятом туре «Бордо» справился с чехами дома — 2:0. Теперь «Славия» на четыре очка отстает от «Зенита», но на два очка опережает «Копенгаген» и на три — «Бордо». «Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы C, имея на своем счету 11 очков. Следовательно, питерцы уже не покинут вершину, поэтому турнирной мотивации у них нет. Впереди — плей-офф.( по информации livesport.ru)

Игра началась с быстрой атаки «Зенита», питерские прессингуют, перекрыли они славянам центр поля, много передают мяч, постепенно игроки «Славии» успокоились и пытаются наладить позиционную атаку У нас тут идет индивидуальная борьба за владение мячом

Атаки проходят с обилием разрезающих передач, что требует чтения игры и реакции на опережение, а вот с этим у зенитовцев уже большие проблемы Игровой почерк у «Зенита» плохо просматривается, зенитовцы увлеклись передачами мяча поперек поля Быстрой игры у команд не получается, а вот индивидуальной и даже грубой игры много,отсутствие мотивации у зенитовцев превращает игру в суматоху

На 34 мин.средняя линия полузащитников проиграла качество, защитная линия тоже не спасла и Стох без помех забивает гол -1:0 повела «Славия», а уже на 41 мин. тот же Стох без помех оформляет дубль и счет увеличивается до 2:0 На этом 1-й тайм завершился.

Откровенно говоря нечего сегодня «Зениту» ловить в Праге, ибо на фоне достаточно грамотной играющей «Славии» смотрятся питерцы дворовой командой, периодически совершенно не понимающей, что ей делать в следующее мгновение, прискорбно и печально, даже стыдно за нашу команду.Мы понимаем что сегодня играет второй состав, плохо сыгранный, но не до такой-же степени...

Во 2-ом тайме зенитовцы пытаются реабилитироваться, видно,что стараются, но арсенал технико-тактических приёмов не так велик и поэтому рисунок нападения плохо просматривается А вот Дриусси, в отличие от Шатова, всё же цепляется за мяч у чужой штрафной, далее выстреливая с разворота в одного из чехов. Матчи "Зенита" в декабре по старой, доброй традиции можно не смотреть Вновь в центр поля у нас перешла игра, во втором тайме "Зенит" в атаке особо добавить не смог.

На 65 мин.Стох пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз перекладина спасла "Зенит" от пропущенного мяча. Идут у нас уже последние минуты матча, можно сказать, что команды уже по сути просто доигрывают встречу.

Звучит финальный свисток, «Зенит» проиграл «Славии»2:0, но в плей-офф прошел и обеспечил нам еврокубковую весну.