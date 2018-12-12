Рефери боя Амирханян - Байсангуров станет россиянин Юрий Копцев

Российский рефери Юрий Копцев будет обслуживать назначенный на 18 декабря в Казани в рамках вечера бокса "Ринг Чемпионов - Кубок Казанского Кремля" супер-поединок за четыре титула WBO International, IBF International, WBA Continental и чемпиона EBP во втором полусреднем весе россиянина Арама Амирханяна из Казани и его соотечественника Хусейна Байсангурова из Грозного. В частности Копцев обслуживал недавний бой Александра Усика и Тони Белью в Великобритании.



Обычно поединки в России обслуживают только местные специалисты, назначаемые Федерацией бокса России, однако, российские боксеры будут боксировать за четыре международных титула, поэтому в Казани на этом бою будет работать бригада нейтральных зарубежных судей: Павел Кардини (Польша) от IBF, Йорк Милке (Германия) от WBA, Лешек Янковяк (Польша) от WBO.