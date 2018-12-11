Найти себя: в Королёве завершился турнир по самбо «Кубок вызова»

9 декабря в Королёве, в спортзале стадиона «Металлист», прошёл XVII открытый городской турнир по самбо «Кубок вызова», в котором приняли участие ребята 2002-2010 годов рождения. Мероприятие было посвящено важной дате для всего мира самбо – его 80-летию, а также памяти мастера спорта СССР Валентина Акимова.

В этом году на соревнования приехали ребята из 14 городов России, а всего в фестивале борьбы самбо приняло участие более 200 юных спортсменов. С каждым годом число участников турнира только растёт. И процесс этот закономерен – программа «Самбо в школу», в которой третий урок физкультуры посвящён именно этому единоборству, уверенно шагает по стране. Так, по данным Всероссийской федерации самбо на сегодняшний день в нашей стране этой борьбой занимаются около 240 тыс. детей. А с включением самбо в олимпийскую семью (решение о временном признании было принято 30 ноября в Токио на заседании исполкома МОК), можно ожидать только ещё больший рост популярности этого единоборства.

Несмотря на то, что «Кубок вызова» городской турнир – пожелать удачи ребятам приезжают и именитые спортсмены, и представители федераций самбо, городской администрации и др. Так, например, впервые в этом году на финальных поединках побывал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев. По его словам, ему хотелось, во-первых, оценить уровень работы областной федерации, а во-вторых, посмотреть на уровень ребят, которые как раз попадают по возрасту в программу «Самбо в школу»:

«Сейчас стало проводиться очень много соревнований для детей по самбо. Только всероссийского и международного уровня свыше 150! А если взять все областные, краевые и республиканские то тут, думаю, больше 1000!

«Кубок вызова» – это не ступенька для того, чтобы отобраться на какие-то крупные соревнования. Но он позволяет ребятам выполнить норматив на разряд, а главное, набраться опыта. Для кого-то это разогревочный турнир, а для кого-то соревнования всей жизни. Важно чтобы у ребят была возможность проверить свои силы в таких встречах, где есть соперники разного уровня. Они же тренируются у себя в коллективах и школах, тренер их готовит и, конечно же, им хочется попробовать себя против новых соперников – у себя-то они уже со всеми товарищами переборолись. Такие турниры – это очень важный механизм, который позволяет набираться опыта и найти себя. Может быть, действительно, здесь появятся звезды, и они смогут прийти в сборные команды сначала области, потом России, а там глядишь и олимпийской», – поделился с «АН» Сергей Елисеев.

О том, насколько важны такие турниры для ребят, с нами поделился Григорий Иванович Карамалак, президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS, который также выступил соорганизатором «Кубка вызова»:

«Мне было 12-13 лет, когда я впервые поучаствовал в турнире по вольной борьбе им. Олимпия Панова, который проходит в Болгарии, в Тараклийском районе. Моя первая весовая категория тогда была всего 28 кг. Подобные турниры всегда были стартовой площадкой для ребят – победителей забирали в лучшие спортивные интернаты столицы. Но главная заслуга таких турниров – формирование характера. Даже если ты проиграл, ты понимал, что в следующем году нужно вновь поучаствовать в соревнованиях и быть уже сильнее. Это закаляет и готовит ребят преодолевать трудности и препятствия в будущем.

Сегодня многое изменилось. Ещё 20-30 лет назад единственной поддержкой для ребёнка в спорте был только тренер, а сейчас ведётся большая работа не только тренерами, но и федерациями, родителями и государством в целом. Открывается много залов по самбо, которые полны ребятишек. Причём упор в них не столько сделать из ребёнка успешного спортсмена, хотя и это тоже есть, сколько воспитать настоящего человека.

Но главное, что я бы отметил в нынешних ребятах – они мечтают стать чемпионами. А когда у тебя есть цель, то не остаётся времени на дурные дела, которые зачастую предлагает улица», – рассказал Г. Карамалак.



