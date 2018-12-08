«Локомотив» одержал волевую победу над «Оренбургом» 2:1

8 декабря 2018 года на стадионе «РЖ-Арена», расположенном в Черкизово, состоялась игра 17 тура Российской премьер-лиги сезона 2018-2019 годов между столичным "Локомотивом" и "Оренбургом". Главный арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Игра началась, сегодня "Локомотиву" на своём поле обязательно нужно постараться переиграть "Оренбург" и тем самым уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении и всё же с не очень большим отставанием от зоны Лиги чемпионов, но и "Оренбург" в свою очередь располагается не так далеко от зоны еврокубков, так что обе команды сегодня должны сражаться исключительно на победу.

Антон Миранчук со стандарта из центра поля выполнил заброс к правой штанге, Довбня уверенно вышел из ворот и забрал мяч в руки. Болельщиков сегодня на "РЖД Арене" не очень много, всё же уже дело идёт у нас к середине декабря, в Москве довольно холодно, а игра против "Оренбурга" особого ажиотажа сегодня конечно же также не вызвала.

На 9 мин удачная контратака "Оренбурга" завершается забитым мячом. Малых с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Сутормин в касание перевёл мяч на Деспотовича к линии вратарской, который также ударом в касание переиграл Гилерме. счет становится -0:1 Должен теперь "Локомотив" попытаться прибавить в атаке, всё же сегодня проигрывать при своих болельщиках команда Юрия Сёмина не имеет права.

Сутормин с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но там удачно сыграл в подкате Денисов, а затем мяч забрал Гилерме.

Игра проходит в обоюдных атаках, надо отметить, что мнение специалистов пишущих, что Оренбург в выездных матчах показывает хорошие результаты не далек от истины, за несколько минут оренбуржцы дважды имели голевые моменты, везение на стороне пока игроков «Локомотива».

На 32 мин. вновь "Оренбург" проводит опаснейшую контратаку. Сутормин прорвался к штрафной площади и выполнил передачу на Деспотовича, который пробил в угол ворот, Гилерме спас свою команду и перевёл мяч на угловой., мяч не хочет идти в ворот Антон Миранчук попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч свалился у него с ноги и улетел в сторону от цели. Терехов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сиваков головой пробил по воротам, Гилерме вновь сыграл шикарно и вытащил мяч на ленточке.

Продолжается обмен острыми голевыми атаками, игра смотрится, много нестандартных комбинаций и движения,команды компактно переходят от обороны к атаке "Локо" не выигрывает уже три тура РПЛ подряд и это психологически влияет на игроков «железнодорожников». Великолепно провели 1-й тайм игроки «Оребурга, имели достаточно моментов , чтобы увеличить счет.

Во 2-ом тайме «Локомотив» пытается отыграться, но пока игру компенсируют грубостью, прессингом это назвать трудно

Из глубины поля Малых выполнил передачу на ход Деспотовичу, Джордже убежал от Кверквелии, вошёл в штрафную площадь и пробил под перекладину, Гилерме в прыжке перевёл мяч на угловой. Получается так, что Локо и сам не может сравнять счет и гостям перекрыл все подходы к воротам

На 61 мин Довбня спасает ворота «Оренбурга» от казалось неминуемого гола "Локомотив" сейчас вновь куда больше времени проводит с мячом, но "Оренбург" очень грамотно держит оборону. Какой момент создаёт "Локомотив"! Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Бегич в борьбе со Смоловым пробил головой по своим воротам, но Довбня спас, а затем голкипер "Оренбурга" справился и с добиванием в исполнении Игнатьева.

Команды обмениваются позиционными атаками, много передач, но безрезультатно, на 73 мин. Сутормин из хорошей позиции попал в штангу, уже в который раз Деспотович попытался один убежать вперёд по левому флангу, но его накрыло сразу три игрока "Локомотива", форвард "Оренбурга" мяч в итоге конечно же потерял. Очень заметен в команде «Оренбурга» Сутормин

На 76 мин Фернандеш со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Хёведес в прыжке не смог головой пробить по воротам, но в итоге под мяч удачно подстроился Фарфан, который ударом в касание переправил его в сетку и команда получает ответный мяч -1:1

На 81 мин.Фарфан забивает гол 2:1 Крыховяк с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Фарфан головой пробил по воротам, Довбня отбил мяч перед собой, в итоге Джефферсон спокойно сыграл на добивании и всё же добил мяч в сетку. Опаснейший момент создаёт "Оренбург". С левого фланга последовала передача на дальнюю штангу, Сутормин от лицевой линии выполнил передачу чуть назад на Деспотовича, Джордже выполнил перевод на Козлова, который не смог подстроиться под мяч, удар у форварда "Оренбурга" в итоге также не получился.

Звучит финальный свисток и «Локомотив» одерживает волевую победу, набирают 28 очков и остаются на 4 месте в турнирной таблице.