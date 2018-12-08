Фигуристка Шевченко о победе в юниорском Гран-при: мы не верим в это

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко прокомментировали свою победу в юниорском Гран-при. Согласно последней информации, спортсмены до сих пор не могут поверить в случившееся.

Софья Шевченко и Игорь Еременко опередили Арину Ушакову и Максима Некрасова в финале юниорского Гран-при на 24 сотых балла.

Фигуристы признались, что не испытывают сейчас никаких эмоций, поскольку пребывают в шоковом состоянии и ходят с "круглыми стеклянными глазами". Еременко подчеркнул, что они с партнершей никогда не думают о том, какие места хотят занять – во время соревнования они пытаются показать свое мастерство и получить от этого удовольствие.