Олимпийская чемпионка дала прогноз по лидеру мирового женского фигурного катания

Победительница Олимпиады-1988, четырехкратная чемпионка мира в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова дала прогноз по лидеру мирового женского фигурного катания. В эти дни в канадском Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Загитова в финале Гран-при заняла второе место в короткой программе

Победительница Олимпиады-2018 в Южной Корее 16-летняя Алина Загитова занимает второе место по итогам короткой программы. Алину опередила японская фигуристка Рика Кихира. 16-летняя японка обновила мировой рекорд Загитовой в короткой программе, показав результат 82,51 балла. Рекорд Алины был - 80,78 балла.

По мнению Бестемьяновой, японская фигуристка Рика Кихира станет лидером мирового женского катания, - сообщает sports.ru.

Знаменитая фигуристка считает, что "сегодня нужно говорить о рождении новой звезды". "Это Рика Кихира. С ней будет бороться на равных уже следующее поколение девочек, которое сейчас катается в юниорках", - сказала Бестемьянова и заключила: "Скоро разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой можно будет завершать. На первые роли выходит Кихира".