Загитова в финале Гран-при заняла второе место в короткой программе

Российская фигуристка Алина Загитова занимает второе место по итогам короткой программы в финале Гран-при, проходящего в канадском Ванкувере. Лидирует японская фигуристка Рика Кихира.

16-летняя японская спортсменка обновила мировой рекорд в короткой программе, показав результат 82,51 балла, ранее принадлежавший ее ровеснице Алине Загитовой (80,78 балла). Достичь такого результата японке удалось, чисто исполнив тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной лутц.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова превзошла Кихиру в оценках за компоненты (35,83 балла у Загитовой, 35,15 – у Кихиры), но уступила по суммарной технической оценке и показала общий результат 77,93 балла.

«С этим результатом Алина Загитова сохраняет шансы на победу в финале Гран-при, но для этого ей необходимо безукоризненно исполнить произвольную программу», - прокомментировала короткий прокат заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Третье место по итогам короткой программы занимает россиянка Елизавета Туктамышева с результатом 70,65 балла, сообщает ТАСС.