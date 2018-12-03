3 декабря в Туле состоялся 16 тур Премьер-Лиги «Арсенал Тула» - «Зенит» на арене «Арсенал» (Тула). Главный судья – Алексей Еськов (Москва). С учетом ожесточенной гонки за лидерство в чемпионате Премьер-Лиги каждая игра имеет принципиальное значение "Зенит "сохранил первую строчку в таблице и отрыв от ближайшего преследователя в 2 пункта, «канониры» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице с 17 очками.

Игра началась с позиционных атак, зенитовцы больше держат мяч, на 3 мин. Эрнани нанес первый удар по воротам. Сразу хочется похвалить тульскую публику. Несмотря на морозную погоду, поддержать "Арсенал" пришло достаточно много болельщиков.Темп игры средний

На 5 мин случился пародоксальный момент :Автогол Лунёва! Вот это поворот! Провалился центр обороны "Зенита", пропустив выход 1 на 1 Ткачёва. Последнему нанести удар помешали, но мяч срикошетил на набежавшего Кангва, который с острого угла попытался пробить по воротам, но послал мяч вдоль ворот, однако Лунёв в падении неумело занёс мяч в собственные ворота -счет становится 1:0 в пользу «Арсенала». Атака вторым темпом "сине-бело-голубых" закончилась подачей с правого фланга в район линии вратарской площади, но там чётко на выходе сыграл Левашов.

Шокированный "Зенит" тут же пытается прибавить в темпе. Заработали гости угловой на правом фланге, но подача стандарта получилась высоковатой.

Парадокс заключается в том, что несмотря на крайне опасное турнирное положение, тульский «Арсенал» является одной из результативнейших команд чемпионата России. За 15 матчей первого круга РПЛ «оружейники» забили 20 голов, что является пятым результатом в Премьер-лиге. Тульский «Арсенал» – команда удивительная. «Пушкарям» удаётся удерживаться на плаву, несмотря на ограниченные финансовые возможности и частые смены тренеров. Вот и сейчас туляки были вынуждены произвести тренерскую рокировку: на место Олега Кононова был приглашён Игорь Черевченко. И дебют экс-наставника «Локомотива» получился успешным: его команда обыграла «Оренбург» со счётом 4:2.

«Зенит» с учетом холодного поля, часто пользуется забросами в штрафную "Пушкарей" и на 21 мин Эрнани накатил мяч в штрафню и Далер Кузяев замкнул передачу -1:1.

Запаниковали в обороне туляки, чем сполна воспользовались питерцы, которые серией передач вскружили голову соперникам, после чего Эрнани прострелил низом с правого фланга вдоль линии вратарской площади, и Кузяев в падении сумел переправить мяч в ворота.Супершанс не реализовал Ерохин! После прострела с левого фланга Ерохин с нескольких метров без сопротивления расстреливал ворота соперника, но попал в Левашова.

'В очередном контр выпаде "красно-жёлтые" заработали угловой на правом фланге, после розыгрыша которого головой пробивал Беляев с линии вратарской площади, но получилось не слишком сильно, и прямо в Лунёва. 40 на 60 - таково преимущество "Зенита" по владению мячом на эту минуту в процентном соотношении. Запел петербургский фан-сектор на стадионе в Туле. Около 700 болельщиков приехали сегодня из Санкт-Петербурга поддержать любимую команду.С дальней дистанции по воротам пробивал Мак, но получилось недостаточно сильно, и Левашов без особых проблем забрал мяч намертво.

Разве что Лунёв сейчас начал замерзать, так как "Арсенал" уже давненько не подбирался к его воротам. Доминируют сейчас на поле зенитовцы.

Тульский «Арсенал» входит в число немногих самобытных команд первенства России. Несмотря на не самый сильный состав по меркам чемпионата, «канониры» демонстрируют весьма интересный футбол. На нынешний стиль «пушкарей» повлияло сотрудничество с Миодрагом Божевичем, при котором любимцы местной публики в прошлом сезоне чуть было не пробились в Лигу Европы. Этот игровой год сегодняшние хозяева начали под руководством Кононова, однако совсем недавно Олег покинул стан туляков, перебравшись в «Спартак». Тренерские перестановки, безусловно, сказываются на игру команды не лучшим образом.

На 39 мин прошел пас через среднюю зону Ткачёв выиграл силовое единоборство в центре поля, и через центральную ось разогнал атаку своей команды. Отдал Сергей пас на левый угол штрафной площади на поддержавшего атаку Мирзова, который сместился в центр и чётким ударом поразил дальний нижний угол ворот.счет становится 2:1 в пользу «Арсенала»

Статистика очных встреч указывает на преимущество «Зенита». В семи предыдущих встречах петербуржцы одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение. Причём в Туле «Зенит» не проигрывал ни разу. Однако нужно учитывать, что, как и любой середняк, «Арсенал» очень прилично играет дома, - сообщается на сайте leon.ru.

Текущая беспроигрышная серия «канониров» насчитывает пять встреч. В данный момент тульский клуб находится на 11 позиции. До зоны вылета далековато, поэтому ребята играют в свое удовольствие. На неделе им удалось переиграть «Оренбург» в Кубке России.

1-й тайм завершился, мы ждем достойного ответа питерских, нужно перестроить игру и прежде всего в средней линии, партнеры Паредеса должны доминировать, снабжать крайних игроков точными передачами и тогда заиграет нападение и вся команда.

Во 2-ом тайме зенитовцы пытаются усилить давление на туляков, но не хватает динамики и быстроты принятия решения Не было замен в перерыве матча. Туляки пытаются проявлять активность на первых секундах после возобновления игры. Петербургский «Зенит» получает заслуженную критику за невзрачный футбол. С тем же «Копенгагеном» в Лиге Европы команда Сергея Семака действовала вторым номером, нанеся всего лишь два удара в створ ворот. Но даже с такими проблемами зенитовцы решают все поставленные задачи. В Лиге Европы петербуржцы досрочно обеспечили себе первое место, в Премьер-лиге – пока лидируют Провалилась оборона "Зенита", и Кангва, после классного паса Бакаева внешней стороной стопы, вывалился 1 на 1 с Лунёвым чуть правее центра, но Эванс пробил в дальнюю штангу, от которой мяч ушёл за пределы поля.

На 57 мин. с подачи Дриусси в суматохе гол забивает Эрнани и счет становится 2:2: С правого фланга прошла подача в направлении Дзюбы на дальний край штрафной площади, Артём головой сбросил мяч в центр на Дриусси, аргентинец укрыл мяч корпусом и скатил мяч чуть назад на свободного Эрнани, и последний в касание пробил низом, не оставив шансов Левашову на спасение ворот. Мак теперь на высокой скорости ворвался в штрафную площадку по левому краю, и пасовал вдоль линии вратарской площади, но почему-то никто из партнёров по команде такого действия не ожидал.

На 75 мин ошибся Мевля и Кангва подобрал подарок зенитовцев и забил гол,Что это было? Вот это привоз! Длиннющий вынос последовал к штрафной площади гостей, где грубейшую ошибку допустил Мевля, неудачно принявший мяч грудью. Этот ляп подкараулил Кангва, который тут же ускорился и с 18-ти метров отправил мяч в полупустые ворота, так как Лунёв был чуть в стороне, совершенно не ожидая на такое развитие событий: счет становится 3:2 и через 2 минуты - ШОК для "Зенита"! Снова длинным пасом начали контратаку туляки, Бакаев на правом краю атаки технично обработал мяч, поочерёдно убрал на замахе нескольких защитников, смещаясь вдоль линии штрафной площади, после чего пробил в дальний угол и счет становится 4:2 в пользу «Арсенала» Такое ощущение, что "Зенит" уже капитулировал в этом матче. Не пытаются гости идти вперёд большими силами, продолжая нарушать правила. Звучит финальный свисток, фиксирующий позорный проигрыш зенитовцев.В первенстве России «Зенит» идет на первой позиции, имея гандикап в 2 баллов от ближайшего преследователя в лице команды «Краснодар»