«Ростов» — «ЦСКА»: боевая ничья 0:0

Одним из самых интереснейших поединок 16-го тура чемпионата России по футболу 2018-2019 матч «Ростов» — «ЦСКА», который состоялся 2 декабря на стадионе «Ростов Арена». Главный судья встречи -Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Игра началась взаимными атаками, резкая и опасная атака случилась буквально на 2 мин, Ионов ворвался в штрафную и пробил в голкипера. После 15-и сыгранных раундов дружина Виктора Гончаренко занимает 3-е место в таблице, а Ростов Карпина 5 месте. «Ростов» играет агриссивнее в нападении. В предыдущих пяти турах РФПЛ «Ростов» одержал только одну победу На Ионова снова был сброс в штрафную ЦСКА, но первым к мячу успел Акинфеев, который чуть ли не в броске забрал "пятнистого" в свои перчатки.

Матч на "Ростов-Арене" – важнейший для обоих клубов на финише календарного года. Победа ЦСКА поможет красно-синим упрочить свои позиции в борьбе за медали, успех "Ростова" обострит эту борьбу, подбросит в костер интриги. Ничья в целом будет устраивать гостей, но хозяева точно постараются ее избежать.

Спокойно сидят в обороне ростовчане и при необходимости на огромной скорости выходят из обороны в атаку. Чудодейственно все это выглядит. Я бы даже сказал, завораживающе наблюдать за тем, как из обороны в наступление переходит "Ростов".

На 15 мин. опасно Обляков на скорости ворвался в штрафную "Ростова". Нанес Иван выстрел в ближний угол, но Песьяков уверенно перекрыл створ и сумел ногами отразить пущенный в мишень снаряд.

Ростовчане при Валерии Карпине стараются действовать очень аккуратно в обороне. Для хозяев крайне важно не пропустить. ЦСКА придется взламывать массированную защиту соперника. В подобных играх дело часто идет до первого гола. В центре поля немного увязла игра. ЦСКА пытается подобрать ключики к воротам соперника, но пока находит достойное противоядие сопернику коллектив Карпина.

Сумбура пока в нашей встрече больше, чем самого футбола. Трижды уже сфолили на двоих соперники, и подали всего один угловой.

Заполняется постепенно местная ростовская арена. Кстати говоря, болеют за ЦСКА действительно хорошо. Не самая теплая по южным меркам погода не отпугнула фанатов, которые в большом количестве пришли на стадион.

Атака "Ростова" на скорости. Зуев получает мяч и слишком долго выполняет передачу на Юсупова. В итоге подача справа ни к чему не приводит. Сфера прилетает в руки Игоря Акинфееваю

Мячом больше владеют росточане, чувствуется, что у них мощный заряд на игру и на 26 мин. Акинфеев спасает ворота армейцев, ростовчане хорошо выходят из защиты в нападение "Ростов" в среду играет уже первый четвертьфинала Кубка России в Краснодаре, а вот ЦСКА выбыл из турнира и будет просто отдыхать.На 29 мин. армейцы имели хорошую позицию для взятия ворот, но Песьяков спокойно ликвидировал опасность.

Включились трибуны в последние минуты. Гонят болельщики вперед футболистов "Ростова", и те, заряженные атмосферой, несутся к чужим воротам, создавая опасность.

Опасно Влашич с правого фланга выполнил подачу в штрафную "Ростова". Сигурдссон выиграл там верховую борьбу и головой нанес удар в ближний угол. Песьяков оказался готов к такому повороту. Футболист спокойно забрал мяч в свои перчатки.Потеряв столько лидеров в межсезонье, и сильно омолодив состав, «армейцы» не увязли в большом кризисе, а показали себя, как настоящего борца. Всего семь мячей в РПЛ пропустил ЦСКА за полсезона, а вот "Ростов" - 10 мячей. Спрашивается, откуда в таком матче взяться голам?

Логашов попытался слету нанести удар по воротам соперника, но не попал толком по снаряду. Мяч скакнул по ноге и достался игроку ЦСКА. Время первого тайма истекло.

Начался 2-ой тайм и сложилось мнение , что сегодня много борьбы, но игра смотриться, специалисты пишущие о футболе считают, что ростовчане выбрали исключительно оборонительную тактику. «Сельмаши» постоянно демонстрируют низовой футбол, забивая в среднем менее 1 гола за игру., пока такая тактика Карпина приносит неплохие результаты, хотя для болельщиков футбол в исполнении ростовчан совсем не интересен, но вот сегодня мы видим такую тактику игры, но встреча смотриться, в матче есть нерв, страсть ,эмоции

И вот результат: на 56 мин. арбитр Левников указывает на "точку", Сигурдссона сбивают в своей штрафной, исполнял наказание Никола Влашич , голкипер Песьяков угадал направление удара и спасает свою команду, Незадачливо пробивает Никола, чуть правее центра. Спасает своих голкипер "Ростова", отбивая сферу прямо на Николу, который со второй попытки выстреливает уже выше цели! Как? Как он тут не забил?

Просит Гончаренко играть свою команду плотнее против соперника, пытаться мяч у него отобрать, но далеко не все получается у ЦСКА. Команда уже подустала, и силы не безграничны. Третью игру к ряду ростовчане не могут забить гол, это безусловно напрягает игроков

15 минут до конца встречи. Что-то выговаривает Карпин своим футболистам. Разобраться в этом не так-то просто. 32 182 зрителя сегодня на ростовской арене. Прекрасная посещаемость на стадионе для такой морозной встречи. Привычно разделись болельщики "армейцев". Эти ребята прекрасно согреваются теплотой своих фанатских сердец.

Матч еще раз подтверждает, что «Ростов» хорош командной игрой, показывает хорошее движение, заряд на игру и кураж На 89 мин. армеец Иван Обляков получает вторую желтую карточк, в итоге красную и Иван покидает поле. Звучит финальный свисток арбитра, зафиксировавший боевую ничью