«Локомотив» победил «Галатасарай» 2:0

В среду, 28 ноября, московский «Локомотив» на своем поле - стадионе «РЖД-Арена» - принял «Галатасарай» (Турция) в рамках группы D Лиги чемпионов. Главный арбитр Антонио Матеу Лаос (Испания).

Эта тяжелая для «Локомотива» игра началась, сейчас нужно отбросить все проблемы, которые накопились за прошедшие четыре игры в ЛЧ и сосредоточится на этой игре, показать динамичный, зажигающий футбол. На стадионе собралось около 19 тыс. болельщиков, погода холодная 10 градусов ниже нуля, обстановка накалена до предела, игроки «Локомотива» нервничают, но решительно пошли в атаку. Позиционные атаки последее время у «паровозов» хуже получаются, чем контратаки. Есть надежда, что турки сегодня замёрзнут, потому как в Стамбуле довольно тепло, там далеко за 10 градусов тепла.

Смолов здорово слева ворвался в штрафную площадь соперника, убрал на паузе соперника и пробил с острого угла. В стойку угодил Фёдор!

Большое количество брака пока в игре обеих команд, учитывая, что по-прежнему контратаки получаются у москвичей лучше, чем позиционные рейды, возможно, «Локомотив» снова попробует отдать инициативу – соперник-то явно не станет прижиматься к воротам, не по-теримовски это, во всяком случае пока ход игры заставляет так думать.Длинная передача в штрафную площадь "Галатасарая", мяч прилетел точно в руки Муслере. Никто особо и не противостоял голкиперу гостей. Скованны игроки «Локомотива», этим пользуются турецкие футболисты, они больше комбинируют, но пока завершающей передачи у них не получается

Повезло сейчас "Локомотиву"! Линнес на правом фланге отыграл на Родригеса, тот прострелил от лицевой в штрафную площадь. Денисов мяч отбил, но прямо на Дердийока, который пробил по воротам, и не хватило буквально пары метров! Опасно!

А на 43 мин.Фарфан прострелил с правого фланга в центр, Крыховяк с линии штрафной в касание нанёс удар по воротам! Донк крайне неудачно сыграл на перехвате, мяч коряво от его икры кардинально изменил направление, поймав Муслеру на противоходе! Счет 1:0 в пользу «Локомотива»

Во 2-ом тайме отыгрываться пошли турецкие футболисты, в перерыве они получили заряд на игру порцию эмоций от тренера. "Галатасарай" активно идёт вперёд в начале второго тайма, очередной навес с правого фланга мы сейчас от гостей увидели, но дальнюю штангу никто не закрыл.

На 54 мин классная атака "Локомотива"! Алексей Миранчук справа отыграл на Смолова, который у лицевой обыграл защитника и прострелил на ближнюю штангу, где Игнатьев проскочил Азиза и эффектным ударом уже из пределов вратарской перебросил Муслеру! счет увеличился до 2:0 Отличное начало второго тайма для "Локомотива"! Могут сейчас турецкие футболисты и опустить руки. Надо пытаться продолжать наращивать преимущество. Середина второго тайма у нас идёт, "Локомотив" уверенно контролирует ход поединка, держится мяч у хозяев, да и быстрые атаки получаются!

"Галатасарай" торопится, а вот хозяева всё реже стали перебираться на половину поля соперника. Звучит финальный свисток подтверждающий победу «железнодорожников»

Теперь у «Локомотива» осталась одна надежда – на Лигу Европы. Чтобы туда попасть, нужно обыграть «Шальке» и ждать, что турки осекутся в последнем туре с «Порту».