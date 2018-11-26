Легендарный фигурист призвал поддержать Женю Медведеву

Легендарный фигурист Александр Горшков призвал поддержать Женю Медведеву, которая не смогла пробиться в финал Гран-при. Евгения Медведева допустила ошибки в короткой и произвольной программах и стала только четвертой на заключительном этапе Гран-при в Гренобле.

Александр Горшков- президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы.

С результатом 192,81 балла 19-летняя Медведева впервые в карьере не смогла пробиться в финал серии Гран-при, который пройдет 6-8 декабря в Ванкувере.

После Олимпиады -2018 Женя сменила тренера. Ее уход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру надел много шума. Горшков считает, что еще "мало времени прошло после начала сотрудничества Евгении с новым тренером". Он напомнил, что Орсер как-то сказал, что для прохождения адаптации и появления результата нужно полтора года. "...прошло всего менее полугода, поэтому преждевременно делать какие-то выводы", - отметил Александр Горшков.

Знаменитый фигурист призвал "поклонников и непоклонников прекратить ажиотаж", - передает РИА Новости. "У каждого спортсмена бывают разные периоды, поэтому Евгению нужно поддержать, а не делать преждевременных выводов и рвать волосы", - заявил Горшков.

Сама Женя дала большое интервью, в котором рассказала о причине смены тренера.